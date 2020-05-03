Зеленый чай: полезные свойства для организма

Новости шоу бизнеса:Напиток богат антиоксидантами, которые полезны иммунной системе и способны уберечь от различных неприятных реакций на продукты.

По утверждению специалистов, употребление зеленого чая поможет справиться с пищевой аллергией.

Зеленый чай помогает справляться с пищевой аллергией, но важным условием для этого является свежесть продукта. Как выяснили эксперты, уровень антиоксидантов в напитке способен снижаться со временем – в частности, на 51% за полгода.

Ученые открыли, что в напитке содержатся бактерии, которые способны бороться с воспалениями, снижать кровяное давление и поддерживать вес тела в норме.

Кроме того, в зеленом чае содержится вещество, нейтрализующее фермент, благодаря которому появляются раковые клетки в организме. Специалисты уверены, что употребление зеленого чая снижает риск заболевания раком груди.