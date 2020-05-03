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Три причины, почему стоит добавить корицу в свой рацион

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Три причины, почему стоит добавить корицу в свой рацион
13:01 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Корица является основным ингредиентом ароматных булочек и другой выпечки.

Она также широко используется в различных частях мира в качестве лекарственной специи с многочисленными преимуществами для здоровья: традиционно использовалась для лечения простуды, ангины и боли в суставах. Вот какую пользу корица может принести вашему организму.

Контроль сахара в крови

Одним из популярных преимуществ корицы является ее способность регулировать уровень сахара в крови. Исследование, опубликованное в «Клинической практике диабета», показало, что она помогает значительно снизить уровень сахара в крови и регулировать уровень инсулина у людей, которые подвергаются риску диабета 2 типа или имеют диагноз.

Уменьшение риск сердечно-сосудистых заболеваний

Продукты, защищающие легкие от серьезных поражений

Было также показано, что корица обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают иммунной системе бороться с инфекцией и болезнетворными свободными радикалами. Противовоспалительные свойства играют важную роль в лечении воспаления, вызванного высоким уровнем плохого холестерина, тем самым снижая риск воспаления артерий и инсульта.

Помощь в потере веса

Люди с высоким уровнем сахара в крови могут набрать лишний вес из-за неспособности организма перерабатывать избыточную глюкозу. Понижая ее уровень, корица позволяет легче сжигать жир. Кроме того, исследование, опубликованное в журнале Clinical Nutrition Journal, показало, что добавки с корицей помогли людям, страдающим ожирением, потерять около двух сантиметров в талии.

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Здоровье, Корица, Советы медиков, Польща корицы.
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