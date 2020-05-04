Напитки, которые могут помешать действию лекарства

1 Гранатовый сок Полезный для здоровья гранатовый сок, являющийся известным средством профилактики раковых заболеваний, не подходит для того, чтобы запивать им лекарства. Этот напиток содержит особые ферменты, которые разрушают действие некоторых лекарственных средств, в частности, препаратов для снижения и нормализации давления. К тому же этот сок мешает распаду многих лекарств, что приводит к их накоплению и передозировке в организме. А это чревато серьезными последствиями. К примеру, передозировка блокаторов кальциевых каналов угрожает остановкой сердца, а передозировка статинов – к распаду мышечной ткани.

2 Грейпфрутовый сок Сок этого цитрусового фрукта плохо сочетается с лекарствами. По словам медиков, известно более 50 препаратов, которым грейпфрут мешает полноценно всасываться в организм, причем самыми уязвимыми в этом плане считаются статины – препараты для снижения уровня холестерина. А учитывая, что действуют статины на протяжении 24 часов, от грейпфрутового сока, на период лечения этими лекарствами следует вовсе отказаться.

3 Фруктовые соки Соки вообще не подходят для того, чтобы запивать ими лекарственные препараты. Это касается не только вышеперечисленных цитрусовых соков, но и широко распространенных у нас, яблочного, морковного или томатного. Такие напитки снижают воздействие на организм антибиотиков и спазмолитических средств, таких как Но-шпа или Дротаверин. А любимый всеми клюквенный сок совершенно не совместим с антикоагулянтами. Подобное сочетание может стать причиной внутреннего кровотечения и даже смертельного исхода! К тому же соки могут заметно увеличить токсические свойства противогрибковых средств. Справедливости ради, скажем, что прием витаминных комплексов даже рекомендуется сочетать с фруктовыми соками, так как в этом случае усвояемость витаминов возрастает.

4 Напитки с кофеином (чай, кофе и энергетики) Напитками, которые содержат большое количество кофеина, а именно кофе, чаем или энергетиками, нельзя запивать препараты со стимулирующим действием, которые широко используются в бодибилдинге для сжигания жира и снижения аппетита. Стимулирующее воздействие на организм при этом увеличивается в несколько раз, что может спровоцировать резкий скачок давления. В этом плане не следует запивать напитками с содержанием кофеина, препараты вроде Эфедрина, а также лекарства для лечения астмы.

5 Молоко и молочные коктейли Запивать таблетки молоком также нежелательно. Оказывается, кальций, которым так богат этот напиток, мешает всасыванию препаратов поддерживающих работу щитовидной железы. Если же вы не можете отказаться от любимого молочного напитка, выпейте его спустя 4 часа после приема таблеток. Не сочетается молоко и с антибиотиками. В этом случае действие препаратов также снижается в разы, а потому на время антибактериальной терапии от употребления молока и молочных продуктов лучше воздержаться.

6 Газированные напитки Минеральная вода и любые газированные напитки не годятся для того, чтобы запивать ими таблетки. Эти жидкости богаты углекислым газом, который может повлиять на кислотность препарата, а значит, и на его свойства. Нельзя с уверенностью сказать, как именно поведет себя тот или иной медикамент, если его запить минеральной водой. В одном случае действие лекарства может быть сведено к нулю, в другом – усилиться в несколько раз, а потому рисковать не стоит.

7 Спортивные напитки Энергетики и другие спортивные напитки в большинстве своем содержат калий, а потому ими нежелательно запивать медикаменты, которые используются для лечения гипертонии и сердечной недостаточности. А учитывая, что калием богаты бананы, коктейли с этим фруктом, да и сами бананы, не следует употреблять в процессе приема лекарств данной группы.

8 Зеленый чай Богатый катехинами зеленый чай негативно влияет на усваивание организмом антикоагулянтов, то есть препаратов, которые предупреждают тромбообразование. Именно поэтому зеленый чай, а также продукты, содержащие витамин K (листовая капуста, брокколи) не рекомендуется принимать в случае назначения таких антикоагулянтов, как Варфарин или Кумарин. Черный чай также может негативно повлиять на лечение. К примеру, в случае приема слабительных средств от чая стоит временно отказаться, ведь этот напиток будет оказывать скрепляющее действие.

9 Вино Алкогольные напитки в принципе не сочетаются с медикаментами. Однако некоторые люди позволяют себе выпить бокал вина, считая, что он пойдет на пользу здоровью. Тут следует помнить, что вино противопоказано в период приема антидепрессантов. По словам врачей, данное сочетание может спровоцировать повышение давления, головную боль, учащенное сердцебиение и даже инсульт! Кстати, аналогичное воздействие на организм оказывает совместный прием антидепрессантов и энергетических напитков, а значит, от них также следует отказаться на период лечения успокоительными средствами. Вино также противопоказано при приеме антибиотиков или глистогонных средств.