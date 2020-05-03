Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе

Новости шоу бизнеса:У всех пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, наблюдается аномальное свертывание крови.

Большое число заразившихся коронавирусом умирают из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые. Результаты соответствующего исследования опубликованы на портале Eurekalert.

Специалисты Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии проанализировали данные тяжелых больных с коронавирусом.

Исследователи пришли к выводу, что образование микротромбов в легких может вызвать аномальное нарушение.

Ученые обнаружили сотни тромбов по всему легкому в дополнение к пневмонии, которая поражает альвеолярные мешочки в легких. При других типах легочной инфекции подобной ситуации не наблюдается.

Это отчасти объясняет у пациентов с COVID-19 падение уровня кислорода в крови, подчеркнул один из авторов исследования Джеймс О'Доннелл.