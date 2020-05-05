Для здоровья и красоты: пять полезных свойств горчицы

Новости шоу бизнеса:Вот 5 причин, почему вам стоит включить горчицу в свой рацион.

Горчица является источником многих питательных веществ. Например, семена содержат самые высокие концентрации минералов — кальций, магний и калия. Листья растения богаты такими микроэлементами, как витамин С, витамин А и витамин В9 (фолиевая кислота). Не нравится слишком острый вкус? Попробуйте горчичное масло.

Поддерживает сердечно-сосудистую систему

Из-за высокой концентрации противовоспалительных соединений, масляный экстракт семян горчицы связан с уменьшением риска сердечного приступа и аритмии сердца (нерегулярный сердечный ритм). Жирные кислоты омега-3, присутствующие в горчичном масле, также помогают поддерживать здоровье сердца.

Поддерживает здоровую кожу и волосы

Горчица стимулирует кровообращение в коже головы, что может способствовать росту волос. Его антиоксидантные и антимикробные свойства также делают его мощным средством от прыщей, гиперпигментации и солнечных ожогов.

Регулирует уровень сахара в крови

Листья горчицы помогают стабилизировать уровень сахара в крови и предотвратить внезапные всплески или колебания после еды. Противовоспалительное действие листьев может помочь восстановить чувствительность к инсулину.

Снижает уровень холестерина

Листья горчицы уменьшают количество липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или «плохого» холестерина. Это возможно благодаря присутствию растительных соединений глюкозинолатов.

Предотвращает потерю костной массы

Женщины в период менопаузы могут извлечь пользу из регулярного употребления семян горчицы. Минералы, магний и кальций, помогают предотвратить потерю костной массы, а значит и остеопороза.