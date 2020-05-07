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Продукты, которые не стоит есть и пить на ночь

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Продукты, которые не стоит есть и пить на ночь
00:26 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Даже те, кто придерживается правильного питания и следит за своим здоровьем, иногда балуется вкусняшками и о, Боже даже едят на ночь!

  • 1

    Алкоголь

    Алкоголь расслабляет клапаны между желудком и пищеводом. Когда это происходит, желудок не в состоянии удерживать еду и соки, и они прорываются к пищеводу, вызывая ощущение жжения.

    Например, пиво содержит большое количество углекислого газа, влияющего на нижний пищеводный сфинктер; пузырьки шампанского скапливаются в желудке, а избыточное давление поступающего из них углекислого газа, раскрывает нижний пищеводный сфинктер. Но по способности вызывать изжогу и кислотный рефлюкс среди алкогольных напитков лидируют красные вина.

  • 2

    Остренькое

    Острая пища поздно вечером влияет на ваш сон. Из-за таких перекусов у вас может появиться бессонница. Острые закуски относим к запрещенным продуктам питания вечером. Из-за такой еды вы можете испытывать дискомфорт в желудке, вздутие живота, изжогу.

  • 3

    Газированные напитки

    Название газировки на западный лад — "содовая" — может внести некоторую путаницу, поскольку бытует мнение, что изжогу следует лечить содой. Скажем сразу — этими напитками ни в коем случае не следует злоупотреблять при склонности к изжоге.

    Помимо того, что все газированные напитки вызывают растяжение желудка, оказывая такое же воздействие, как и переедание, содержащийся в них в большом количестве углекислый газ давит на стенки желудка, что приводит к стимуляции желудочной секреции и, как следствие, к изжоге и кислотному рефлюксу.

  • 4

    Шоколад

    Шоколад относится к продуктам с высоким содержанием жиров, которые также слишком сильно расслабляют клапаны, что опять же может привести к неприятному ощущению жжения. Также шоколад относится к очень калорийным продуктам, что заносит его в "черный список" для тех, кто следит за своей фигурой. Ну и третья причина не есть шоколад поздно ночью — это содержащееся в нем теобромин, который по сути выступает природным стимулятором. Лучше отложите дольку хорошего горького шоколада на случай, когда вам потребуется повышенная концентрация и внимательность.

  • 5

    Сыры

    Еще один пример жирной пищи, которую стоит обходить стороной во время ночных вылазок к холодильнику. Особенно людям со склонностью к изжоге и рефлюксу следует избегать мягкие сорта, такие как фета и моццарелла, отдавая предпочтения твердым сырам, таким как пармезан.

    Стоит также упомянуть про еще один миф, что молоко нейтрализует изжогу — на самом деле молоко ее усиливает, а не избавляет от нее. Щелочь из молока на какое-то время нейтрализует кислоту, молоко створаживается и на несколько секунд изжога проходит. Однако затем молочный белок еще активнее стимулирует выработку кислоты, тем самым еще больше закисляя содержимое желудка.

  • 6

    Орешки

    Когда речь идет о здоровом питании, мы очень часто слышим, что орешки богаты полезными жирами, положительно влияющими на здоровье сердечно-сосудистой системы и буквально спасающими нас от вредного холестерина. Все это верно, однако, орешки из-за все тех же жиров являются не самой лучшей пищей перед сном, способствуя набору лишних сантиметров и вызывая кислотный рефлюкс.

    Если рассчитать орешки "по вредности", то к более вредным следует отнести арахис, кешью и грецкие орехи, а вот несоленые фисташки и миндаль — к менее вредным.

  • 7

    Цитрусовые и зеленые яблоки

    Увы, все виды цитрусовых богаты органическими кислотами, поэтому раздражают слизистую пищевода, стимулируют пищеварение и вызывают увеличение количества желудочного сока, что приводит к попаданию последнего в пищевод и появлению изжоги. Самые худшие варианты для нас — это стакан апельсинового сока или зеленого яблока, но интересно, что к красным яблокам некоторые могут относиться спокойно.

  • 8

    Кофе

    Кроме того, что кофе по своей природе — продукт очень закисляющий, действие кофеина лишь стимулирует дополнительное выделение желудочной кислоты. Кофеин расслабляет мышцы сфинктера, что способствует забросу желудочного сока в пищевод и возникновению изжоги.

    Поэтому нашим выбором должен стать напиток без кофеина — обычно он обладает значительно меньшей кислотностью и не так сильно влияет на выработку желудочного сока.

  • 9

    Бобовые

    Все мы знаем, что бобовые - очень полезны для здоровья. В них много клетчатки, которая помогает нашему пищеварению. Но из-за этой клетчатки бобовые и не следует есть на ночь. Они могут создать дискомфорт в организме, и это может привести к вздутию желудка.

  • 10

    Сладкие злаковые

    Многие любят кушать вечером каши из злаков с сахаром. Сладенькие овсяные хлопья на ночь - это очень плохая идея. Просто организм не успеет сжечь все калории. Такое блюдо можно кушать утром. Чтобы дать организму достаточное количество энергии. А вечером такой вид пищи не подходит.

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Продукты, Советы медиков, Что нельзя есть на ночь.
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