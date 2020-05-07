Продукты, которые не стоит есть и пить на ночь

1 Алкоголь Алкоголь расслабляет клапаны между желудком и пищеводом. Когда это происходит, желудок не в состоянии удерживать еду и соки, и они прорываются к пищеводу, вызывая ощущение жжения. Например, пиво содержит большое количество углекислого газа, влияющего на нижний пищеводный сфинктер; пузырьки шампанского скапливаются в желудке, а избыточное давление поступающего из них углекислого газа, раскрывает нижний пищеводный сфинктер. Но по способности вызывать изжогу и кислотный рефлюкс среди алкогольных напитков лидируют красные вина.

2 Остренькое Острая пища поздно вечером влияет на ваш сон. Из-за таких перекусов у вас может появиться бессонница. Острые закуски относим к запрещенным продуктам питания вечером. Из-за такой еды вы можете испытывать дискомфорт в желудке, вздутие живота, изжогу.

3 Газированные напитки Название газировки на западный лад — "содовая" — может внести некоторую путаницу, поскольку бытует мнение, что изжогу следует лечить содой. Скажем сразу — этими напитками ни в коем случае не следует злоупотреблять при склонности к изжоге. Помимо того, что все газированные напитки вызывают растяжение желудка, оказывая такое же воздействие, как и переедание, содержащийся в них в большом количестве углекислый газ давит на стенки желудка, что приводит к стимуляции желудочной секреции и, как следствие, к изжоге и кислотному рефлюксу.

4 Шоколад Шоколад относится к продуктам с высоким содержанием жиров, которые также слишком сильно расслабляют клапаны, что опять же может привести к неприятному ощущению жжения. Также шоколад относится к очень калорийным продуктам, что заносит его в "черный список" для тех, кто следит за своей фигурой. Ну и третья причина не есть шоколад поздно ночью — это содержащееся в нем теобромин, который по сути выступает природным стимулятором. Лучше отложите дольку хорошего горького шоколада на случай, когда вам потребуется повышенная концентрация и внимательность.

5 Сыры Еще один пример жирной пищи, которую стоит обходить стороной во время ночных вылазок к холодильнику. Особенно людям со склонностью к изжоге и рефлюксу следует избегать мягкие сорта, такие как фета и моццарелла, отдавая предпочтения твердым сырам, таким как пармезан. Стоит также упомянуть про еще один миф, что молоко нейтрализует изжогу — на самом деле молоко ее усиливает, а не избавляет от нее. Щелочь из молока на какое-то время нейтрализует кислоту, молоко створаживается и на несколько секунд изжога проходит. Однако затем молочный белок еще активнее стимулирует выработку кислоты, тем самым еще больше закисляя содержимое желудка.

6 Орешки Когда речь идет о здоровом питании, мы очень часто слышим, что орешки богаты полезными жирами, положительно влияющими на здоровье сердечно-сосудистой системы и буквально спасающими нас от вредного холестерина. Все это верно, однако, орешки из-за все тех же жиров являются не самой лучшей пищей перед сном, способствуя набору лишних сантиметров и вызывая кислотный рефлюкс. Если рассчитать орешки "по вредности", то к более вредным следует отнести арахис, кешью и грецкие орехи, а вот несоленые фисташки и миндаль — к менее вредным.

7 Цитрусовые и зеленые яблоки Увы, все виды цитрусовых богаты органическими кислотами, поэтому раздражают слизистую пищевода, стимулируют пищеварение и вызывают увеличение количества желудочного сока, что приводит к попаданию последнего в пищевод и появлению изжоги. Самые худшие варианты для нас — это стакан апельсинового сока или зеленого яблока, но интересно, что к красным яблокам некоторые могут относиться спокойно.

8 Кофе Кроме того, что кофе по своей природе — продукт очень закисляющий, действие кофеина лишь стимулирует дополнительное выделение желудочной кислоты. Кофеин расслабляет мышцы сфинктера, что способствует забросу желудочного сока в пищевод и возникновению изжоги. Поэтому нашим выбором должен стать напиток без кофеина — обычно он обладает значительно меньшей кислотностью и не так сильно влияет на выработку желудочного сока.

9 Бобовые Все мы знаем, что бобовые - очень полезны для здоровья. В них много клетчатки, которая помогает нашему пищеварению. Но из-за этой клетчатки бобовые и не следует есть на ночь. Они могут создать дискомфорт в организме, и это может привести к вздутию желудка.