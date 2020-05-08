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Ученые доказали способность COVID-19 передаваться половым путем

Ученые доказали способность COVID-19 передаваться половым путем
00:55 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости шоу бизнеса:Ученые доказали, что COVID-19 способен передаваться во время секса.

Китайские ученые подтвердили, что коронавирус способен передаваться половым путем.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование, опубликованное в издании Journal of the American Medical Association. На новый путь передачи заболевания указывают данные, полученные в результате тестирования пациентов мужского пола в городской больнице Шанцю (Китай).

В сперме шести из 38 обследованных больных — или 16 процентах — были обнаружены следы SARS-CoV-2. Специалисты уточнили, что обследованные пациенты шли на поправку, но, видимо, все равно оставались заразными. Ранее врачи предполагали, что возбудители COVID-19 могут находиться в сперме, как это было в случае с вызывающими лихорадку Зика или Эбола вирусами. Однако ранние тесты 12 заболевших мужчин показали отрицательный результат на SARS-CoV-2 в образцах спермы.

Ученые отмечают, что тесты проводились в небольшой группе людей, поэтому реальные данные могут измениться. Кроме того, доподлинно неизвестно, способны ли находящиеся в сперме возбудители коронавируса атаковать организм другого человека при половом контакте.

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«Влияние SARS-CoV-2 на мужское здоровье может коренным образом изменить профилактику заболевания», — приводит слова специалистов агентство. Согласно выводу медиков, необходимо не только провести крупные исследования на эту тему, но и выяснить, как COVID-19 может влиять на репродуктивную систему пациентов в долгосрочной перспективе.

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Исследования, Ученые, Вирус, Коронавирус, Covid-19.
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