На карантине подойдет: лучшие диеты во время самоизоляции

Новости шоу бизнеса:В режиме самоизоляции люди поправляются из-за дефицита движения, а названные способы помогут этого избежать.

Эксперты в области питания назвали 3 самые эффективные диеты, которые помогут не набрать лишнюю массу тела во время карантина.

Первой в списке значится средиземноморская диета. Она подразумевает замену привычных продуктов питания на рыбу и морепродукты. Благодаря этому способу организм человека получает достаточное количество белков, витаминов, минералов и омега-3. Полиненасыщенные жирные кислоты предотвращают развитие болезней сердца и образование бляшек в кровеносных сосудах. Поэтому данная диета полезна не только для фигуры, но и для здоровья. В её основе лежат бобовые, зерновые, овощи, фрукты и мясо птицы. При этом рекомендуется ограничить приём соли и употреблять пряности для придания вкуса.

Метаболическая диета в режиме самоизоляции поможет избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья. Она базируется на введении в рацион сбалансированного количества протеинов, жиров и овощей. Запрещаются выпечка и паста. Рекомендуется свести к минимуму приём соли, сладостей и углеводов. Это поможет сохранить стройность и не навредить собственному организму.

Эндорфиновая диета рассчитана на искусственное уменьшение чувства голода без вызова пессимистических мыслей и упадка сил. Делается это за счёт добавления в рацион бананов, авокадо, творога, орехов, сыра, морепродуктов, овсянки и бурого риса. Диета подразумевает ограничение потребления калорий.