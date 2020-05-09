Скачать
Суббота, 09.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинский врач рассказал о лечении коронавируса в Италии
Украинский врач рассказал о лечении коронавируса в Италии
Еврокомиссия советует продлить запрет на въезд в ЕС
Еврокомиссия советует продлить запрет на въезд в ЕС
Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
Самые креативные: украинские маски вошли в ТОП рейтинга Forbes (Фото)
Украинские маски вошли в ТОП рейтинга Forbes (Фото)

ТОП полезных плодов, в которых "прячется" витамин С

Смотрите фото (18)
ТОП полезных плодов, в которых "прячется" витамин С
04:12 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: unsplash.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы витамин С работал на полную, нужно каждый день получать не менее 75 миллиграммов, в идеале - из продуктов. Вот список продуктов с высоким его содержанием.

  • 1

    Личи. Ароматный тропический фрукт стоит того, чтобы включить его в рацион.

  • 2

    Брюссельская капуста. Похожий на крошечный мозг, этот продукт сверхбогат витамином С. Кстати, он укрепляет здоровье мозга. Запекайте брюссельскую капусту в духовке или измельчайте в салат для приятного хруста.

  • 3

    Черная смородина. Если любите освежающий вкус ежевики, замените ее черной смородиной. В порции этой ягоды - почти в семь раз больше витамина С.

  • 4

    Манго. Как хорошо, что некоторые сладкие фрукты не только приносят райское наслаждение, но и помогают иммунитету. Например, в одном манго - 75 мг витамина С.

  • 5

    Зеленый перец. Если не любите сладкий вкус красного перца, его зеленый аналог - еще один способ запастись витаминчиками.

  • 6

    Цветная капуста. Неважно, как вы готовите капусту. Главное, что одна маленькая головка содержит целых 128 мг витамина С. К тому же, это хороший источник клетчатки.

  • 7

    Грейпфрут. Устали от апельсинов? Грейпфруты - еще более мощное средство от болезней. Средний плод пикантного цитрусового включает 88 миллиграммов витамина С.

  • 8

    Томатный сок. Всего одна чашка стопроцентного томатного сока содержит колоссальные 174 миллиграмма витамина С.

  • 9

    Дыня. Освежающая сладкая дыня - тоже хороший источник витамина С. В порции - 48 миллиграммов антиоксиданта.

  • 10

    Папайя. Чашка папайи - это 88 миллиграммов витамина С. Бонус - много витамина А и клетчатки.

  • 11

    Гуава. Ничто так не создает летнее настроение, как тропические фрукты. В порции гуавы - целых 377 миллиграммов витамина. Это в пять раз больше минимальной суточной дозы.

  • 12

    Брокколи. Ешьте брокколи! Зеленый овощ богат не только витамином С, но и белком.

  • 13

    Клубника. Одна чашка нарезанной клубники содержит 98 миллиграммов C. То есть клубничный торт отлично укрепит иммунную систему.

  • 14

    Киви. Если увидите их в магазине - берите, не раздумывая. В одном плоде -130 мг витамина С. Это в два раза больше, чем в других фруктах с зеленой мякотью.

  • 15

    Острые зеленые перцы чили. Только один такой перчик порадует 109 миллиграммами витамина С. Кроме того, чили ускорит ваш метаболизм.

  • 16

    Кольраби. Не знакомы с этим овощем? Зря. Одна порция хрустящей капусты включает 84 мг витамина С.

  • 17

    Ананас. И снова тропические фрукты. Чашка кусочков ананаса - это 79 миллиграммов витамина С. Еще в плоде есть ценный компонент - минеральный марганец.

Укрепит Ваши кости: почему стоит добавить в рацион чернослив

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (18)

Все по теме:

Питание, Витамины, Продукты, Фрукты, Витамин С, Польза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)
02 Британские археологи раскопали "сидячего" вождя
03 "Карантинное" день рождения: Потап выложил новое фото с праздника
04 Все, что нужно знать о полезном чае каркаде
05 Глава Нацслужбы здоровья: В комитете Рады назвали кандидатов на пост
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Раде зарегистрирован новый законопроект: подробности
В Раде зарегистрирован новый законопроект: подробности
Арахамия рассказал, почему до сих пор не запустили &quot;Раду-3&quot;
Арахамия рассказал, почему до сих пор не запустили "Раду-3"
На Луганщине полицейские обнаружили тайник боевика
На Луганщине полицейские обнаружили тайник боевика
С Днем победы 9 мая! Лучшие поздравления своими словами, открытки
С Днем победы 9 мая! Лучшие поздравления своими словами, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь