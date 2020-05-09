ТОП полезных плодов, в которых "прячется" витамин С

Личи. Ароматный тропический фрукт стоит того, чтобы включить его в рацион.
Брюссельская капуста. Похожий на крошечный мозг, этот продукт сверхбогат витамином С. Кстати, он укрепляет здоровье мозга. Запекайте брюссельскую капусту в духовке или измельчайте в салат для приятного хруста.
Черная смородина. Если любите освежающий вкус ежевики, замените ее черной смородиной. В порции этой ягоды - почти в семь раз больше витамина С.
Манго. Как хорошо, что некоторые сладкие фрукты не только приносят райское наслаждение, но и помогают иммунитету. Например, в одном манго - 75 мг витамина С.
Зеленый перец. Если не любите сладкий вкус красного перца, его зеленый аналог - еще один способ запастись витаминчиками.
Цветная капуста. Неважно, как вы готовите капусту. Главное, что одна маленькая головка содержит целых 128 мг витамина С. К тому же, это хороший источник клетчатки.
Грейпфрут. Устали от апельсинов? Грейпфруты - еще более мощное средство от болезней. Средний плод пикантного цитрусового включает 88 миллиграммов витамина С.
Томатный сок. Всего одна чашка стопроцентного томатного сока содержит колоссальные 174 миллиграмма витамина С.
Дыня. Освежающая сладкая дыня - тоже хороший источник витамина С. В порции - 48 миллиграммов антиоксиданта.
Папайя. Чашка папайи - это 88 миллиграммов витамина С. Бонус - много витамина А и клетчатки.
Гуава. Ничто так не создает летнее настроение, как тропические фрукты. В порции гуавы - целых 377 миллиграммов витамина. Это в пять раз больше минимальной суточной дозы.
Брокколи. Ешьте брокколи! Зеленый овощ богат не только витамином С, но и белком.
Клубника. Одна чашка нарезанной клубники содержит 98 миллиграммов C. То есть клубничный торт отлично укрепит иммунную систему.
Киви. Если увидите их в магазине - берите, не раздумывая. В одном плоде -130 мг витамина С. Это в два раза больше, чем в других фруктах с зеленой мякотью.
Острые зеленые перцы чили. Только один такой перчик порадует 109 миллиграммами витамина С. Кроме того, чили ускорит ваш метаболизм.
Кольраби. Не знакомы с этим овощем? Зря. Одна порция хрустящей капусты включает 84 мг витамина С.
Ананас. И снова тропические фрукты. Чашка кусочков ананаса - это 79 миллиграммов витамина С. Еще в плоде есть ценный компонент - минеральный марганец.