ТОП полезных плодов, в которых "прячется" витамин С

1 Личи. Ароматный тропический фрукт стоит того, чтобы включить его в рацион.

2 Брюссельская капуста. Похожий на крошечный мозг, этот продукт сверхбогат витамином С. Кстати, он укрепляет здоровье мозга. Запекайте брюссельскую капусту в духовке или измельчайте в салат для приятного хруста.

3 Черная смородина. Если любите освежающий вкус ежевики, замените ее черной смородиной. В порции этой ягоды - почти в семь раз больше витамина С.

4 Манго. Как хорошо, что некоторые сладкие фрукты не только приносят райское наслаждение, но и помогают иммунитету. Например, в одном манго - 75 мг витамина С.

5 Зеленый перец. Если не любите сладкий вкус красного перца, его зеленый аналог - еще один способ запастись витаминчиками.

6 Цветная капуста. Неважно, как вы готовите капусту. Главное, что одна маленькая головка содержит целых 128 мг витамина С. К тому же, это хороший источник клетчатки.

7 Грейпфрут. Устали от апельсинов? Грейпфруты - еще более мощное средство от болезней. Средний плод пикантного цитрусового включает 88 миллиграммов витамина С.

8 Томатный сок. Всего одна чашка стопроцентного томатного сока содержит колоссальные 174 миллиграмма витамина С.

9 Дыня. Освежающая сладкая дыня - тоже хороший источник витамина С. В порции - 48 миллиграммов антиоксиданта.

10 Папайя. Чашка папайи - это 88 миллиграммов витамина С. Бонус - много витамина А и клетчатки.

11 Гуава. Ничто так не создает летнее настроение, как тропические фрукты. В порции гуавы - целых 377 миллиграммов витамина. Это в пять раз больше минимальной суточной дозы.

12 Брокколи. Ешьте брокколи! Зеленый овощ богат не только витамином С, но и белком.

13 Клубника. Одна чашка нарезанной клубники содержит 98 миллиграммов C. То есть клубничный торт отлично укрепит иммунную систему.

14 Киви. Если увидите их в магазине - берите, не раздумывая. В одном плоде -130 мг витамина С. Это в два раза больше, чем в других фруктах с зеленой мякотью.

15 Острые зеленые перцы чили. Только один такой перчик порадует 109 миллиграммами витамина С. Кроме того, чили ускорит ваш метаболизм.

16 Кольраби. Не знакомы с этим овощем? Зря. Одна порция хрустящей капусты включает 84 мг витамина С.