Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минздрав планирует увеличить количество ПЦР-тестов на COVID-19 до 20 тыс в сутки
Минздрав планирует увеличить количество ПЦР-тестов на COVID-19 до 20 тыс в сутки
Работа за границей: В Австрию полетели 200 украинских заробитчан
Работа за границей: В Австрию полетели 200 украинских заробитчан
Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
Самые креативные: украинские маски вошли в ТОП рейтинга Forbes (Фото)
Украинские маски вошли в ТОП рейтинга Forbes (Фото)

Чтобы лицо сияло: три чудо-фрукта для здоровья кожи

Чтобы лицо сияло: три чудо-фрукта для здоровья кожи
22:24 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: unsplash.com

Новости шоу бизнеса:От продуктов, которые ты употребляешь ежедневно, зависит твой внешний вид.

Для красивой и здоровой кожи важен не только правильный уход, но также питание. Мы подобрали для тебя список самых полезных фруктов, которые помогут сохранить кожу красивой, молодой, упругой и здоровой. Читай об их пользе и включай в свой рацион.

Лимон

Лимоны помогут защитить кожу от пигментации, а также отбелить твою кожу. Помимо этого, в лимонах содержится много антиоксидантов полезных для кожи, а также витамин С, что помогает сохранить молодость.

Авокадо

Пожалуй, один из самых полезных фруктов, которые стоит включить в свой рацион по многим причинам. Для красоты и здоровья кожи авокадо также играет не второстепенную роль.

Мы – то, что мы едим: лучшие продукты для здоровья волос
Мы – то, что мы едим: лучшие продукты для здоровья волосЧитать полностью

В авокадо содержатся полезные Омега-3 кислоты, а также витамины Е, А, С, К, В6. Они способны изнутри увлажнять и питать кожу, помогая ей сохранить молодость.

Банан

Бананы также богаты витаминами, к примеру А, С, К, Е. Кроме того, в их составе много калия и магния. Употребление бананов ежедневно помогает сделать твою кожу увлажненной. Бананы также питают кожу и оказывают антимикробный эффект.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Кожа, Лицо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
02 "Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)
03 Создатели "Аватара 2" назвали дату выхода фильма и поделились фото со съемок
04 Карантин смягчают с 11 мая: что откроется на первом этапе и какие запреты при этом останутся
05 Саакашвили рассказал, что будет делать на новой должности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине ПФУ направил на выплату майских пенсий еще 4,7 млрд
В Украине ПФУ направил на выплату майских пенсий еще 4,7 млрд
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 мая
Эпидемия COVID-19: В Бельгии - более 52 тыс инфицированных
Эпидемия COVID-19: В Бельгии - более 52 тыс инфицированных
Елизавета II не разрешает Кейт Миддлтон снова рожать
Елизавета II не разрешает Кейт Миддлтон снова рожать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь