Чтобы лицо сияло: три чудо-фрукта для здоровья кожи

Новости шоу бизнеса:От продуктов, которые ты употребляешь ежедневно, зависит твой внешний вид.

Для красивой и здоровой кожи важен не только правильный уход, но также питание. Мы подобрали для тебя список самых полезных фруктов, которые помогут сохранить кожу красивой, молодой, упругой и здоровой. Читай об их пользе и включай в свой рацион.

Лимон

Лимоны помогут защитить кожу от пигментации, а также отбелить твою кожу. Помимо этого, в лимонах содержится много антиоксидантов полезных для кожи, а также витамин С, что помогает сохранить молодость.

Авокадо

Пожалуй, один из самых полезных фруктов, которые стоит включить в свой рацион по многим причинам. Для красоты и здоровья кожи авокадо также играет не второстепенную роль.

В авокадо содержатся полезные Омега-3 кислоты, а также витамины Е, А, С, К, В6. Они способны изнутри увлажнять и питать кожу, помогая ей сохранить молодость.

Банан

Бананы также богаты витаминами, к примеру А, С, К, Е. Кроме того, в их составе много калия и магния. Употребление бананов ежедневно помогает сделать твою кожу увлажненной. Бананы также питают кожу и оказывают антимикробный эффект.