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Заслуживает статус суперфуда: полезные свойства миндаля

Заслуживает статус суперфуда: полезные свойства миндаля
14:46 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Об этих полезных свойства миндаля должна знать каждая женщина.

Цельный, измельченный, нарезанный лепестками, или переработанный в миндальное масло, этот восхитительно вкусный орех действительно заслуживает статуса суперфуда.

Одна порция (23 ореха) содержит: 6 г растительного белка, 4 г клетчатки, витамин Е и 20% от дневной нормы магния — наряду с витаминами группы В, кальция, железа и калия.

Помогает регулировать вес

Было показано, что потребление миндаля снижает индекс массы тела и уменьшает объем талии. Помимо насыщения, комбинация здорового жира, растительного белка и клетчатки повышает чувство сытости и задерживает возвращение голода. Новые исследования показывают, что миндаль содержит примерно на 20% меньше калорий, чем указано на этикетке, поскольку он не всасываются из пищеварительного тракта в кровоток полностью.

Он улучшает кожу

Мы знаем, что хорошие жиры поддерживают здоровье кожи, миндаль помогает бороться и со старением кожи. В исследовании 2019 года здоровые женщины в постменопаузе были разделены на две группы. В течение 16 недель одна группа потребляла 20% ежедневных калорий в виде миндаля, другая питалась обычным рационом. Ученые обнаружили, что у "миндальной группы" была меньше выраженность и ширина морщин по сравнению с теми, кто не употребляет миндаль.

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Богат антиоксидантами

Миндаль является жизненно важным источником антиоксидантов, большая часть которого сосредоточена в тонкой кожуре. Исследование показало, что у мужчин и женщин, которые потребляли 2,5 унции миндаля в день, уровень биомаркеров окислительного стресса в крови снизился на целых 27% за один месяц.

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Питание, Здоровье, Миндаль, Польза, Орех.
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