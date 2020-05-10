Новости шоу бизнеса:Свойства суперпродукта куркуме обеспечивают некоторые ее химические компоненты, известны как куркуминоиды.

Куркуму полезно добавить в ежедневный рацион питания. Доводы специалистов, объясняющие, почему это следует сделать, опубликовал портал Food.News.

Как сообщается, свойства суперпродукта куркуме обеспечивают некоторые ее химические компоненты, известны как куркуминоиды. Основной из них, куркумин, действует как мощный антиоксидант, обладает сильными противовоспалительными свойствами.

Вот несколько причин, объясняющих, почему полезно ежедневно употреблять куркуму.

Многочисленные исследования показали, что специя, благодаря антиоксидантным свойствам, защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Этим куркума особенно полезна для мозга, иммунной системы.

Антиоксидантные свойства куркумы позволяют бороться и с признаками старения, морщинами, пигментацией кожи.

Также ее потребление может облегчать боль в суставах. Согласно данным, опубликованным журналом Phytotherapy Research, куркумин в плане облегчения боли при ревматоидном артрите иногда оказывается более эффективным, чем противовоспалительные препараты. Главный компонент куркумы сам является мощным борцом с воспалением — данное его качество полезно не только при суставных болях, но также для защиты от развития метаболического синдрома, рака.

Помимо того, употребление куркумы помогает сохранить здоровым сердце. Исследования показывают, что куркумин помогает снизить уровень холестерина в крови, значительно уменьшает риск атеросклероза.

"Куркумин обладает противовоспалительными, антиоксидантными, антимикробными свойствами, которые позволяют ему оказывать мощную поддержку здоровью. Куркума является универсальным суперпродуктом и натуральным средством от множества проблем со здоровьем, включайте ее в свой ежедневный рацион, чтобы укрепить иммунную систему, предотвратить воспалительные заболевания. Само соединение плохо всасывается в кровь, но сочетание куркумина с черным перцем может улучшить его усвоение", — рассказали эксперты в области здорового питания.