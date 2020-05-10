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Лимонный сок: удивительные свойства

Лимонный сок: удивительные свойства
20:56 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Лимонный сок обладает целым рядом полезных свойств, о которых вы могли не подозревать.

Лимон - удивительный фрукт, который может похвастаться большим количеством витаминов и ценных веществ. И содержатся они не только в мякоти плода, а также в его кожуре и соке.

  • Заряд бодрости

Да, сок из лимона хорошо бодрит и повышает настроение. Всего несколько капель сока, добавленного в салат или запеченную рыбу, повысят вашу энергичность и продуктивность.

  • Крепкий иммунитет

Все знают, что в лимоне содержится много витамина С, который укрепляет защитные силы иммунитета, помогая организму противостоять различным вирусам. Именно поэтому в период простуд необходимо пить больше чая с лимоном.

ТОП полезных плодов, в которых "прячется" витамин С

  • Аппетит под контролем

Лимон - ценный источник пищевого волокна под названием "пектин". Попадая в организм вместе с водой, пектин увеличивается в размерах и заполняет собой желудок, тем самым способствуя более быстрому насыщению. В результате вы не переедаете и не хотите "отшлифовать" очередной прием пищи десертом.

  • Хорошее пищеварение

Лимонный сок улучшает работу пищеварительной системы, выводя из организма токсины и шлаки. Этот напиток стимулирует печень и выработку желчи, которая дополнительно облегчает пищеварение.

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  • Профилактика онкологии

Еще одно важное свойство лимонного сока - способность противостоять раку. Полезна в этих целях и цедра лимона, в которой содержится большое количество ценных эфирных масел и антиоксидантов.

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Здоровье, Польза, Лимон, Лимонный сок.
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