Привычки, которые портят нашу жизнь

1 Выпивать мало воды в течение дня Обезвоживание – это не шутка. Недостаток жидкости в организме негативно влияет на его работу, нарушает метаболизм, замедляет транспортировку полезных и питательных веществ. Для того, чтобы устранить риск появления обезвоживания и всех сопутствующих неприятностей, необходимо выпивать достаточное количество чистой питьевой воды в сутки. Согласитесь, далеко не каждый беспрекословно выполняет это правило. Вам может помешать работа в офисе, ненормированный график учебы, постоянные разъезды. Однако от этой плохой привычки все же лучше избавляться. Суточная норма потребляемой жидкости для среднестатистического человека составляет 1,5-2 литра чистой питьевой воды.

2 Не употреблять овощи и фрукты Овощи и фрукты обязательно должны входить в рацион здорового и активного человека. Они представляют собой кладезь витаминов, минералов и других питательных веществ, которые так необходимы нашему организму для нормальной жизнедеятельности. Их можно есть как в сыром виде, так и использовать в качестве ингредиентов для салатов и других блюд. Однако лучше всего не подвергать плоды термической обработке, так как их полезные свойства при этом значительно сокращаются. Кстати, во многих овощах и фруктах содержится дневная норма необходимых человеку витаминов и элементов. Например, 5 яблок способны удовлетворить суточную потребность организма в антиоксидантах, а небольшая сочная морковка – в витамине А. В целом, врачи и диетологи советуют ежедневно употреблять около 5 различных плодов.

3 Пропускать завтрак "Завтрак – самый главный прием пищи" - эту фразу каждый из нас слышал не один десяток раз. Однако, несмотря на увещевания диетологов, некоторые люди до сих пор пропускают утреннюю трапезу. Кому-то не хватает времени на то, чтобы позавтракать, а кто-то уверяет, что утром просто ничего не хочет есть. Обе причины имеют место быть. Тем не менее, все же стоит изменить свои взгляды на завтрак. Утренний прием пищи важен, потому что он пробуждает организм, запускает обменные процессы, дарит организму заряд бодрости и энергии и настраивает на рабочий лад. Кроме того, завтрак помогает контролировать аппетит. Установлено, что если утренняя трапеза была сытной и плотной, то на обед и на ужин человек потребляет меньше калорий.

4 Пить много кофе Против кофе как такового врачи и диетологи ничего не имеют, а вот чрезмерное употребление этого напитка вызывает ряд опасений. Конечно, ничто не может так взбодрить как чашечка ароматного напитка утром. Некоторые даже признаются, что, не выпив кофе, они просто не могут начать день. Утренняя чашечка простительна и позволительна, а вот в течение дня лучше этот напиток больше не употреблять. Слишком много кофе может повысить раздражительность, стать причиной усталости и даже снизить способность организма к усвоению кальция. К слову, зеленый чай, который содержит большое количество антиоксидантов и благотворно влияет на общее состояние человеческого организма, бодрит ничуть не хуже.

5 Есть просроченные продукты Бывает, очутившись перед холодильником, мы обнаруживаем, что йогурт или пакет с молоком приказали долго жить. Если продукт просрочен только на пару дней, возникает соблазн все же употребить его в пищу. Лучше все же этого не делать. Указание срока годности с точными датами на упаковке берется не из воздуха. По истечении этого времени в продукте накапливаются вредные вещества, и он может значительно ослабить организм или даже привести к пищевому отравлению. Не говоря уже о том, что, например, в крупах или шоколаде после истечения срока годности идут процессы окисления, которые являются маленьким шажком на пути к раннему старению, атеросклерозу и даже раку.

6 Пить диетическую газировку Пожалуй, одна из самых распространенных и коварных ошибок. Некоторые худеющие ошибочно полагают, что надпись "диетический" на упаковке поможет им добиться внушительного прогресса в борьбе с лишними килограммами. Это не совсем так. В состав газированных напитков и целого ряда других продуктов питания входит низкокалорийный подсластитель аспартам. Однако его потребление может стать причиной целого ряда проблем со здоровьем. Головная боль, мигрень, аллергия, звон в ушах, депрессия и даже опухолевые заболевания – вот лишь неполный список возможных последствий. Кроме того, в действительности далеко не все диетические напитки содержат меньше калорий, чем их аналоги. Дело в том, что для того, чтобы заменить определенные ингредиенты, необходимо прибегнуть к помощи других. А это далеко не всегда снижает калории.

7 Выпивать бокал вина каждый вечер То, что вино полезно для организма, – это неоспоримый факт. Для некоторых это возможность расслабиться после тяжелого рабочего дня, для других способ снять стресс, но факт остается фактом: вино все же является алкогольным напитком. В умеренных количествах оно улучшает работу сердечно-сосудистой системы и укрепляет иммунитет. Однако стоит лишь чуть выйти за предел допустимой нормы и весь чудодейственный эффект пропадает. Безопасной нормой вина для женщин является полбокала, а для мужчин один бокал красного сухого вина. Таким образом, пару раз в неделю вы смело можете открывать бутылочку любимого сорта, однако, лучше все же найти безалкогольные альтернативы, которые снимают напряжение ничуть не хуже. Это, например, виноград и его сок, зеленый чай.