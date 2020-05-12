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Энергичное утро: 10 продуктов, которые бодрят не хуже кофе

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Энергичное утро: 10 продуктов, которые бодрят не хуже кофе
05:25 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Не все умеют просыпаться с чистой головой и ясными мыслями и тут же рваться покорять новые вершины.

  • 1

    Миндаль

    Сырой миндаль — отличный вариант для бодрого начала дня. Он содержит витамин Е, магний и белок, которые помогут зарядиться энергией на целый день. Всего 30 граммов миндаля в день (примерно 23 орешка) помогут привести в норму сахар и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

  • 2

    Яблоки

    Яблоки имеют низкий гликемический индекс, поэтому у присутствующих в их составе сахаров меньше шансов вызвать колебания уровня сахара в крови. А это значит, что вы сможете провести насыщенный активный день, не зевая и не пытаясь прилечь на любой горизонтальной поверхности.

  • 3

    Бананы

    Содержащиеся в бананах калий, клетчатка и витамины группы В помогают преобразовывать пищу в энергию и поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Неслучайно эти плоды так любят спортсмены — они отлично снимают усталость и придают силы во время длительных тренировок.

  • 4

    Семена чиа

    Семена чиа — еще один прекрасный способ зарядить свои биологические “батарейки”. Содержащиеся в этих семенах омега-3 жирные кислоты помогают повысить настроение и уменьшить воспалительные процессы в организме, а клетчатка отлично насыщает и заряжает энергией! Просто добавьте пару чайных ложек семян чиа в свой утренний смузи — и обеспечите себе несколько часов бодрости и хорошего настроения.

  • 5

    Кокосовое масло

    Кокосовое масло содержит в своем составе достаточное количество жирных кислот, которые легко преобразуется в энергию и не откладываются в боках и на талии. Если вы планируете активный день, добавьте ложку кокосового масла в овощное пюре — это уменьшит усталость в течение дня.

  • 6

    Яйца

    Яйца содержат железо, белки и холин ( витамин группы В), которые необходимы для активной работы мозга. Кроме того, белок помогает нарастить мышечную массу, которая, в свою очередь, помогает поддерживать здоровый метаболизм и способствует эффективному энергообмену.

  • 7

    Апельсиновый сок

    Свежевыжатый апельсиновый сок не только очень вкусный, но и питательный. Он полон витамина С, который наполняет организм энергией, а его запах стимулирует мозговую деятельность. Чтобы мгновенно взбодриться и получить огромный заряд энергии, начните утро со стакана свежевыжатого апельсинового сока — сон как рукой снимет!

  • 8

    Сальса

    Немного сальсы утром не только не помешает, но и поможет зарядить организм энергией. Добавьте в утреннюю яичницу или омлет немного этого острого соуса — он расширит кровеносные сосуды и поможет взбодриться.

  • 9

    Свежие фрукты и овощи

    Свежие фрукты и овощи — отличный вариант встряхнуть организм и избавиться от усталости. Начните свой день с питательного зеленого смузи или съешьте во время перекуса яблоко — и почувствуете прилив сил и энергии.

  • 10

    Вода

    Вода помогает увеличить уровень кислорода в организме. Так как наше тело по большей части состоит из воды, то любая степень обезвоживания замедляет нашу активность. Поэтому чтобы взбодриться, выпейте чистой воды. И не забывайте выпивать стакан воды комнатной температуры сразу после сна — это избавит вас от ощущения утренней усталости и запустит метаболические процессы в организме.

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Продукты, Советы медиков.
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