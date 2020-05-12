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Мытье рук признали одним из лучших средств профилактики COVID-19

Мытье рук признали одним из лучших средств профилактики COVID-19
17:49 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Глава ВОЗ назвал мытье рук одним из лучших средств борьбы с коронавирусом.

Мытье рук - это один из основных способов профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Такое заявление сделал Тедрос Аданом Гебрейесус, гендиректор Всемирной организации здравоохранения.

Выступая на брифинге для журналистов в Женеве, глава ВОЗ отметил, что такой основополагающий способ борьбы с COVID-19, как мытье рук, является и одним из лучших. "Обыкновенное мытье рук становится сегодня настоящим водоразделом между жизнью и смертью. Мы должны помнить об этом каждый день", - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус, добавив, что ВОЗ делает все для популяризации способов защиты от инфекции.

Мытье рук, как подчеркнул генеральный директор ВОЗ, помогает защититься не только от коронавируса, но и от огромного количества других опасных инфекционных заболеваний. Гебрейесус добавил, что такой простой и, как кажется, доступный способ профилактики инфекций, как мытье рук, на самом деле доступен далеко не всем жителям Земли.

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"Мы должны помнить, что у миллионов людей по всему миру нет возможности мыть руки из-за проблем с водоснабжением и отсутствия мыла. Мир должен увеличить инвестиции в водоснабжение и производство гигиенических средств, чтобы победить пандемию COVID-19", - сказал глава ВОЗ на мероприятии по случаю Всемирного дня гигиены (5 мая).

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Все по теме:

ВОЗ, Профилактика, Коронавирус, Мытье рук, Тедрос Аданом Гебрейесус, Covid-19.
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