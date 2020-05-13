Самый эффективный способ похудеть

Новости шоу бизнеса:Перед началом похудения целесообразно понаблюдать за собой и сделать вывод, какие продукты "полнят" именно вас.

Во время самоизоляции люди начинают больше есть не из-за голода, а из-за других чувств: скуки, грусти и чрезмерной тревоги. Об этом рассказала диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. По её словам, в условиях самоизоляции необходимо придерживаться правил здорового питания.

"История с перееданием сейчас очень актуальна, и часто пациенты во время онлайн-консультирования жалуются на повышенный аппетит", — отметила Круглова.

"Необходимо три основных приёма пищи и небольшие перекусы (если чувствуете голод) — для этой цели подходят фрукты и какие-то кисломолочные продукты", — добавила диетолог.

Специалист рекомендует употреблять фрукты, мясо, рыбу, молочные продукты и овощи, а также пить достаточное количество воды, чтобы не допускать обезвоживания.