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Чем заменить вредные продукты

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Чем заменить вредные продукты
23:33 Сегодня Телеграф ya-krasotka.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Многие из тех, кто уже встал на путь правильного питания и здорового образа жизни знают, как важно то, что мы едим и что всё съеденное прямо пропорционально тому, что мы видим в зеркале.

  • 1

    Панировочные сухари vs овсяные хлопья

    С помощью панировочных сухарей можно приготовить на сковороде очень вкусную курицу или рыбу. Это не занимает много времени, а рецепты, как правило, совсем несложные. Тем не менее панировочные сухари не стоит употреблять очень часто. Это достаточно калорийный продукт.

    Замените их на овсяные хлопья грубого помола. Их необходимо измельчить с помощь кухонного комбайна. Гораздо полезнее и не менее вкусно. Панировочные сухари можно также заменить на кунжут или орехи.

  • 2

    Ломтики бекона vs молотая паприка

    Молотая паприка — это отличная альтернатива бекону. Да, вряд ли приправа сравнится с любимыми хрустящими ломтиками, но зато она сделает ваше блюдо гораздо полезнее. Просто попробуйте. На вкус молотая паприка такая же пикантно-сладкая и аппетитная.

  • 3

    Соль vs лимонный сок

    Старайтесь избегать соли. Если можно ее чем-нибудь заменить, то обязательно воспользуйтесь возможностью. Например, салаты, мясо и рыбу можно полить лимонным соком. Он ничуть не хуже и даже лучше, чем соль. Вкус вашего блюда станет удивительным и весьма необычным. Именно то, что нужно, чтобы разнообразить рацион.

  • 4

    Сливочное масло vs авокадо

    Обожаете бутерброды со сливочным маслом? Здорово, но не особо полезно. Если вы хотите приобрести здоровые пищевые привычки, то замените сливочное масло на авокадо. Просто измельчите питательный фрукт с помощью кухонного комбайна или блендера и намажьте получившееся пюре поверх ломтика цельнозернового хлеба. Это очень вкусно и безумно полезно.

  • 5

    Растительное масло vs яблочное пюре

    Этот лайфхак подойдет для вашей выпечки. Если вам требуется растительное масло, то можете смело заменить его на яблочное пюре собственного приготовления — для этого просто измельчите яблоки в блендере. Вкусовые качества вашего кулинарного шедевра ничуть от этого не пострадают.

  • 6

    Мука высшего сорта vs мука грубого помола

    Это очень полезный совет, но не всем с первого раза понравится выпечка из муки грубого помола. Не воспринимайте этот совет буквально. Даже если вы замените половину муки высшего сорта на цельнозерновую, это уже будет круто. Некоторым, впрочем, нравятся кексы, хлеб и маффины только из муки грубого помола.

  • 7

    Картофельное пюре vs пюре из цветной капусты

    Мы ничего не имеет против картофеля, сваренного или запечённого в мундире, но большинство из нас такому диетическому блюду предпочитают жареный в масле картофель или же пюре, сделанное с добавлением большого количества масла и молока, что уже никак нельзя назвать продуктом правильного питания. Чтобы найти замену любимому лакомству используйте пюре из цветной капусты, которая являеся отличным лже-картофелем.

  • 8

    Сухари vs орехи

    Иногда финальным штрихом к овощным салатом становятся сухарики. И вот уже полезный салат превращается в весьма калорийное блюдо. Замените сухари на орехи. Добавите большое количество витаминов и питательной ценности в свой салат.

  • 9

    Обычный сыр vs фета

    Фета однозначно полезнее, чем привычные сыры. Использовать этот сыр можно не только для приготовления греческого салата. Кстати, отличной альтернативой фете станет брынза или козий сыр. Экспериментируйте!

  • 10

    Картофель фри vs батат

    Батат, который в народе зовётся «сладким картофелем», богат белком, углеводами, витаминами В, С, РР, А, каротином, кальцием, фосфором, аскорбиновой кислотой, а так же он содержит ниацин, железо, тиамин, рибофлавин. Вы всё ещё хотите есть картошку фри или всё-таки перейдёте на печёный батат?

  • 11

    Картофельные чипсы vs свекольные чипсы

    Не подумайте, что мы вступили в тайный заговор против картофеля. Ничего против этого полезнейшего продукта мы не имеем. Просто предлагаем более полезные и менее калорийные альтернативы, которые иногда могут присутствовать на вашем столе. Вместо картофельных чипсов (конечно, только домашнего приготовления) можно побаловать себя чипсами из свеклы. Ну, или моркови, яблока, цукини или других овощей и фруктов.

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Вредные продукты, Советы медиков, Чем заменить вредные продукты.
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