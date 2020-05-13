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Жить здорово: привычки долгожителей, которых стоит придерживаться

Жить здорово: привычки долгожителей, которых стоит придерживаться
16:30 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Возьмите эти привычки долгожителей на вооружение и увидите, как изменится Ваша жизны.

Чтобы жить долго и счастливо, следуйте хотя бы нескольким пунктам из списка. Уже через пару месяцев вам не захочется возвращаться к прошлой жизни.

Всегда имейте четкую и приятную цель, ради которой хочется вставать по утрам. Люди, которые видят смысл в своей жизни, живут в среднем на 5-7 лет дольше тех, кто просто плывет по течению. Планируйте ближайшее будущее, делитесь планами с родными, идите к своей цели хотя бы небольшими, но ежедневными шагами.

Старайтесь целенаправленно снижать скорость жизни: замедляйтесь всегда, когда это возможно. Наше время диктует свои правила, но всегда можно найти в день хотя бы 20-30 минут, чтобы снизить уровень стресса: йога, дневной сон, сеанс ароматерапии, медленная прогулка, бассейн. Даже просто ничего не делать в течение 15 минут, лежа на диване, уже хороший антистресс.

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Никогда не переедайте: вставайте из-за стола с легким чувством голода. Настраивайтесь на насыщение только на 80%: используйте небольшие тарелки, устраивайте разгрузочные дни, иногда пропускайте ужин или делайте его безуглеводным. Учитывайте не только размер порции, но и число калорий: небольшой бургер намного калорийнее огромной тарелки зеленого салата или тушеной фасоли. Ранее мы рассказывали про пищевые привычки, которые присущи долгожителям разных стран.Фото: pixabay.com

Используйте любую возможность двигаться. Лучше всего помогает естественное движение: лишний раз отказаться от машины, подняться на этаж без лифта, прогуляться с собакой, побегать с детьми. Долгожители редко занимаются экстремальным спортом, не потеют днями на тренажерах. Но они в постоянном естественном движении: работа на даче, прогулки, плавание, танцы дома под музыку, спорт на свежем воздухе.

Окружайте себя любимыми людьми: живите большими семьями, не старайтесь отделиться от родителей при первой же возможности. Исследования показывают: счастливые семьи, где царят любовь и супружеская верность, в среднем живут на 3 года дольше одиноких людей. В таких дружных сообществах дети реже болеют, а взрослые чувствуют себя наполненными и счастливыми.

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Не отгораживайтесь от мира: быть частью сообщества, разделяющего ваши интересы, это еще один шаг на пути к долгожительству. Найдите себе единомышленников: собаководы, кружок танцев, веганы, дачники. Люди с похожими ценностями подпитывают нас и делятся ценным опытом.

Интересный факт: долгожителями чаще становятся те, кто не ставит себе такой цели. Эти люди могут не считать калории, не пить банками БАДы, не вчитываться в этикетки на еде и бытовой химии. Они интуитивно выбирают растительное питание с небольшим добавлением мясных и молочных продуктов высшего качества.

Примерное соотношение растительной и иной пищи в рационе долгожителей – 90 на 10%. Причем не всегда долгожители – это люди, проживающие в экологически чистых зонах. Организм человека адаптируется к среде обитания.

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Здоровье, Советы, ЗОЖ, Привычка.
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