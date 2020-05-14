Йога - всему голова: чем она так полезна

Новости шоу бизнеса:Согласно исследованиям американских ученых, занятия йогой помогут побороть мигрень.

Специалисты из американского университета Майами разделили добровольцев на две группы, пишет healthline.com.

Часть людей принимала лекарства от мигрени, остальные в дополнение к медикаментам занимались йогой три раза в неделю на протяжении месяца.

Выяснилось, что у практикующих дыхательные практики, медитацию, специальные упражнения головная боль стала появляться реже на 48%. А в группе с медикаментозным лечением этот показатель достиг только 12%. При этом "спортивные" участники стали реже пользоваться лекарственными препаратами.

Эксперты подчеркивают: регулярные занятия йогой помогают бороться с чувством тревоги, беспокойства. А это благотворно влияет на вегетативную нервную систему, которая контролирует важные функции организма.