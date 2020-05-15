Как контролировать давление в домашних условиях: основные правила

Механические тонометры показывают достоверные цифры, но сам себе давление ими не измеришь. Для дома лучше покупать электронные аналоги с плечевой манжетой. Размер манжеты должен соответствовать обхвату руки, пишет MedicalXpress.
Чтобы измерения оказались максимально точными, придерживайтесь рекомендаций:
измерять давление утром и вечером в одно и то же время;
замеры проводить перед едой, приемом лекарств, любыми физическими нагрузками;
никакого алкоголя и кофеина: они сбивают показания и в целом противопоказаны гипертоникам;
не измерять давление во время эмоционального перевозбуждения;
за 5 минут до измерения сесть, расслабиться;
ноги не должны быть скрещены, рука лежит на столе;
манжета надевается на 2 см выше от локтевого сгиба, провод находится на внутренней стороне руки;
для более точного результата делать замеры дважды, с интервалом в 1-2 минуты;
все измерения записывать в бумажный или электронный дневник, затем предоставлять врачу.
Минимизируем риски
Поскольку около 30% всех случаев гипертензии связаны с потреблением большого количества соли, отказываемся от любых соленых продуктов. Исключаем жирную и копченую пищу, алкоголь.
Сейчас хватает времени готовить, поэтому забываем о доставках: еда может оказаться пересоленной, с переизбытком специй.
Ешьте как можно больше овощей и фруктов, готовьте цельнозерновые каши, нежирное мясо и рыбу. Не забывайте про бобовые: в них качественный белок и магний, который помогает стабилизировать давление.
Не сидим, двигаемся каждый день. Пусть это будет легкая зарядка или просто домашняя уборка.