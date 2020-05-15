Как контролировать давление в домашних условиях: основные правила

Новости шоу бизнеса:Узнайте, как легко и правильно контролировать скачки давления в условиях изоляции.

Механические тонометры показывают достоверные цифры, но сам себе давление ими не измеришь. Для дома лучше покупать электронные аналоги с плечевой манжетой. Размер манжеты должен соответствовать обхвату руки, пишет MedicalXpress.

Чтобы измерения оказались максимально точными, придерживайтесь рекомендаций:

измерять давление утром и вечером в одно и то же время;

замеры проводить перед едой, приемом лекарств, любыми физическими нагрузками;

никакого алкоголя и кофеина: они сбивают показания и в целом противопоказаны гипертоникам;

не измерять давление во время эмоционального перевозбуждения;

за 5 минут до измерения сесть, расслабиться;

ноги не должны быть скрещены, рука лежит на столе;

манжета надевается на 2 см выше от локтевого сгиба, провод находится на внутренней стороне руки;

для более точного результата делать замеры дважды, с интервалом в 1-2 минуты;

все измерения записывать в бумажный или электронный дневник, затем предоставлять врачу.

Минимизируем риски

Поскольку около 30% всех случаев гипертензии связаны с потреблением большого количества соли, отказываемся от любых соленых продуктов. Исключаем жирную и копченую пищу, алкоголь.

Сейчас хватает времени готовить, поэтому забываем о доставках: еда может оказаться пересоленной, с переизбытком специй.

Ешьте как можно больше овощей и фруктов, готовьте цельнозерновые каши, нежирное мясо и рыбу. Не забывайте про бобовые: в них качественный белок и магний, который помогает стабилизировать давление.

Не сидим, двигаемся каждый день. Пусть это будет легкая зарядка или просто домашняя уборка.