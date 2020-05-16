Какие продукты ни за что не станут покупать диетологи

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В последнее время проще составить список полезных продуктов питания, чем перечислить все вредные – последних в разы больше. Давайте разберемся, какие популярные блюда врачи считают самыми опасными для нашего здоровья – и, главное, почему.

Покупные сладости

Британский диетолог Ванесса Кармби говорит: "Сахар не имеет никакой питательной ценности, поэтому я не вижу смысла есть что-то, что не приносит пользу моему здоровью. Если вы не можете представить свою жизнь без тортов, печенья и конфет, просто сократите их количество в рационе".