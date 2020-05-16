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Какие продукты ни за что не станут покупать диетологи

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Какие продукты ни за что не станут покупать диетологи
03:11 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:От употребления этих блюд рекомендуют отказаться все специалисты по здоровому образу жизни.

  • 1

    В последнее время проще составить список полезных продуктов питания, чем перечислить все вредные – последних в разы больше. Давайте разберемся, какие популярные блюда врачи считают самыми опасными для нашего здоровья – и, главное, почему.

    Покупные сладости

    Британский диетолог Ванесса Кармби говорит: "Сахар не имеет никакой питательной ценности, поэтому я не вижу смысла есть что-то, что не приносит пользу моему здоровью. Если вы не можете представить свою жизнь без тортов, печенья и конфет, просто сократите их количество в рационе".

  • 2

    Диетическое питание любого типа

    "Все диетические продукты по определению обрабатываются – в них уменьшается количество жира и добавляются химические подсластители для улучшения вкуса, что негативно влияет на кишечник и повышает тягу к сладкому", – считает нутриционист Аманда Хамильтон.

  • 3

    Переработанное мясо

    "Держитесь подальше от обработанного мяса (салями, хот-догов и сосисок). Они содержат консерванты, искусственные красители, небольшое количество некачественного мяса и транс-жиры. Подобные ингредиенты очень вредны для нашего здоровья, так как могут повысить уровень холестерина в крови", – заявил клинический диетолог Манал Чаучейн.

  • 4

    Газированные напитки

    Катарина Кайзер, специалист по питанию фитнес-компании Freeletics: "Я никогда не употребляю сладкие газированные напитки и энергетики. Они содержат огромное количество сахара и гремучую смесь из нескольких искусственных ингредиентов и кофеина".

  • 5

    Кетчуп

    Риэннон Ламберт, диетолог и основатель ведущей клиники Rhitrition на Харли-стрит: "Магазинный кетчуп включает много консервантов и сахара. Лучше запеките горсть помидоров в духовке и используйте их в качестве гарнира".

  • 6

    Продукты с трансжирами

    Доктор Мэрилин Гленвилл, диетолог, специализирующийся на женском здоровье: "Потребление продуктов с гидрогенизированными жирами неестественно для организма. Это все равно, что есть пластик – ваше тело просто не знает, что с ними делать, и поэтому они могут вызвать всевозможные нездоровые процессы.'

  • 7

    Маргарин

    Кассандра Барнс, диетолог: "Я всегда стараюсь избегать маргарина и спредов. Они только вредят нашему здоровью. Вместо них я использую кокосовое и оливковое масла, которые стараюсь не нагревать при высоких температурах".

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Здоровье, Продукты, Вред.
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