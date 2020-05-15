Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Усиленное тестирование на COVID-19: Зеленский подписал закон
Усиленное тестирование на COVID-19: Зеленский подписал закон
Ученые: COVID-19 может размножаться в кишечнике человека
Ученые рассказали, в каких частях тела может развиватся COVID-19
UFC Fight Night 172: результаты взвешивания
UFC Fight Night 172: результаты взвешивания
Том Харди может сыграть в сериале Джоша Транка о ЦРУ
Том Харди может сыграть в сериале Джоша Транка о ЦРУ

Квашеная капуста: польза для организма

Квашеная капуста: польза для организма
20:18 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Традиционная закуска полюбилась многим народам не только за свой вкус, но и за необычайную пользу.

Во время квашения вырабатывается природный консервант - молочная кислота. Этот процесс связан с брожением кисломолочных бактерий, который сейчас носит современное название - ферментация.

Процесс ферментации широко применяется в изготовлении различных продуктов: сыры, кисломолочные напитки, пиво, вино, хамон, прошутто.

Все ферменты продукты: квашеная капуста, огурцы, кимчи, йогурт, кефир, чайный гриб (комбуча) и натуральный квас, богаты лактобактериями и являются естественными пробиотиками. Заметьте, лактобактерии есть не только в молочных продуктах, ведь само название "лакто" связано с продукцией молочной кислоты.

Маленький друг организма: полезные свойства брюссельской капусты

Какие полезные вещества есть в квашеной капусте

Лактобактерии, которые играют важную роль в работе кишечника, вырабатывают витамины и некоторые аминокислоты. Ориентировочно в 1 порции капусты (142 грамм) - 3 миллиарда колониеобразующих единиц лактобактерий и около 28 штаммов, больше чем у некоторых пробиотиков.Квашеная капуста богата витаминами С, К, В, пектин, кальций и железо.Это низкокалорийный и богатый клетчаткой продукт, который содержит примерно 19-20 ккал на 100 грамм, что делает его диетическим и одновременно питательным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Польза, Квашеная капуста.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не переборщите: известно, кому противопоказано есть много огурцов
02 Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
03 Прогноз погоды на выходные: Украину накроют дожди и грозы
04 Ученый: Следующая пандемия может начаться в тропических лесах Амазонии
05 Ложь во благо: чего лучше не рассказывать детям
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 15 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Как украинцы платят за коммуналку: в Минрегионе дали отчет
Как украинцы платят за коммуналку: в Минрегионе дали отчет
Go_A споет хит Верки Сердючки на домашнем онлайн-концерте &quot;Евровидения-2020&quot; (Видео)
Go_A споет хит Верки Сердючки на домашнем онлайн-концерте "Евровидения-2020" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь