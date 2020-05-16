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Как снизить холестерин без лекарств

Как снизить холестерин без лекарств
13:14 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Комбинация из правильного питания, регулярных нагрузок и некоторых лекарств помогает эффективно справляться с этой проблемой.

Высокий холестерин может передаваться по наследству, но чаще всего является результатом не слишком здорового образа жизни. 

Сразу несколько факторов вроде неправильного питания, ожирения, нехватки физических нагрузок, диабета и курения увеличивают показатели холестерина. А это грозит постепенной закупоркой наших кровеносных сосудов атеросклеротическими бляшками и развитием расстройства под названием атеросклероз. Необходимо следовать данным советам для того, чтобы снизить риск недуга, приближающего инфаркты и инсульты.

Рацион определяет риск атеросклероза в большей степени. Ограничьте прием животных жиров и налегайте на "хорошие" жиры. Употребление пищи, содержащей насыщенные и трансжиры, увеличивает уровень "плохого" холестерина в крови.

Если у вас имеется лишний вес, постарайтесь постепенно худеть и сохранять здоровую массу тела. Лишний вес или ожирение увеличивают показатели "плохого" холестерина и снижают уровень "хорошего".

Курение в целом вредно для всех аспектов здоровья. Сигаретный дым влияет на рост "плохого" холестерина и на уровень триглицеридов в крови. Чем скорее вы бросите, тем лучше для вашего здоровья.

Квашеная капуста: польза для организма

Употребляйте органические, натурально выращенные продукты питания. Игнорируйте овощи, которые могут содержать химикаты, токсичные для тела.

Перестаньте употреблять продукты, прошедшие через глубокую переработку. В них содержатся химикаты и токсины, создающие дисбаланс в производстве жировой ткани.

Употребляйте ужин за 4 часа до отхода ко сну. Непереваренная пища в желудке может создавать токсичность в организме.

Физические нагрузки — один из лучших способов снижения "плохого" холестерина. Занимайтесь не менее 30 минут в день 5 раз в неделю.

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Здоровье, Холестерин, Советы медиков, Как снизить холестерин.
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