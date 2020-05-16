Как снизить холестерин без лекарств

Новости шоу бизнеса:Комбинация из правильного питания, регулярных нагрузок и некоторых лекарств помогает эффективно справляться с этой проблемой.

Высокий холестерин может передаваться по наследству, но чаще всего является результатом не слишком здорового образа жизни.

Сразу несколько факторов вроде неправильного питания, ожирения, нехватки физических нагрузок, диабета и курения увеличивают показатели холестерина. А это грозит постепенной закупоркой наших кровеносных сосудов атеросклеротическими бляшками и развитием расстройства под названием атеросклероз. Необходимо следовать данным советам для того, чтобы снизить риск недуга, приближающего инфаркты и инсульты.

Рацион определяет риск атеросклероза в большей степени. Ограничьте прием животных жиров и налегайте на "хорошие" жиры. Употребление пищи, содержащей насыщенные и трансжиры, увеличивает уровень "плохого" холестерина в крови.

Если у вас имеется лишний вес, постарайтесь постепенно худеть и сохранять здоровую массу тела. Лишний вес или ожирение увеличивают показатели "плохого" холестерина и снижают уровень "хорошего".

Курение в целом вредно для всех аспектов здоровья. Сигаретный дым влияет на рост "плохого" холестерина и на уровень триглицеридов в крови. Чем скорее вы бросите, тем лучше для вашего здоровья.

Употребляйте органические, натурально выращенные продукты питания. Игнорируйте овощи, которые могут содержать химикаты, токсичные для тела.

Перестаньте употреблять продукты, прошедшие через глубокую переработку. В них содержатся химикаты и токсины, создающие дисбаланс в производстве жировой ткани.

Употребляйте ужин за 4 часа до отхода ко сну. Непереваренная пища в желудке может создавать токсичность в организме.

Физические нагрузки — один из лучших способов снижения "плохого" холестерина. Занимайтесь не менее 30 минут в день 5 раз в неделю.