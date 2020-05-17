Скачать
Воскресенье, 17.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В МВД озвучили главную цель видеофиксации нарушений ПДД
В МВД озвучили главную цель видеофиксации нарушений ПДД
Канада решила поддержать сферу науки в период пандемии
Канада решила поддержать сферу науки в период пандемии
Кривцов рассказал об игре против Роналду
Кривцов рассказал об игре против Роналду
Apple готовит к выпуску уникальные очки дополненной реальности
Apple готовит к выпуску уникальные очки дополненной реальности

Продукты поддерживающие сердце

Смотрите фото (9)
Продукты поддерживающие сердце
03:53 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Включайте эти продукты в свой рацион, чтобы улучшить работу сердца и сосудов.

  • 1

    Рыба. Является одним из лучших источников полиненасыщенных кислот омега-3, поддерживающих в хорошей форме сосуды и артерии. Достаточно два раза в неделю есть на обед скумбрию, сардины или сельдь, чтобы значительно сократить риск возникновения ишемической болезни сердца.

  • 2

    Льняное масло. Сердечно-сосудистые заболевания могут быть следствием низкого содержания омега-3 жирных кислот в жировой ткани организма. Чтобы уберечься от болезней сердца, улучшить его работу, полезно употреблять по чайной ложке масла утром и вечером.

  • 3

    Фасоль. Доступный продукт богат магнием и калием, содержит железо, фолиевую кислоту, флавоноиды – эти вещества улучшают состояние стенок сосудов и артерий.

  • 4

    Яблоки. Обеспечивают кверцетином – флавоноидом, который стимулирует восстановление поврежденных и воспаленных участков артерий. Помимо того, их потребление препятствует формированию холестериновых отложений, ассоциированных с атеросклерозом.

  • 5

    Картофель. Свежий, сваренный в мундире или запеченный, этот простой продукт дает организму калий, поддерживающий сосуды, железо, способствующее нормальному кровотоку, также вещества, снижающие уровень холестерина в крови (метионин, холин, аспарагиновая и глютаминовая кислоты).

  • 6

    Бананы. Тоже содержат много калия, помогающего почкам выводить из организма избыток натрия, что способствует нормализации кровяного давления.

  • 7

    Овсянка. Овес содержит клетчатку и бета-глюкан, которые нормализуют концентрацию холестерина в крови.

  • 8

    Зеленый чай. Для улучшения работы сердца полезно выпивать 2-3 стакана в день. В состав напитка входит вещество кверцетин, укрепляющее сосуды, предупреждающее возникновение сердечных заболеваний.

Киви: польза и вред для организма и здоровья

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты питания, Фрукты, Еда, Овощи, Полезные продукты, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Леся Никитюк показала, как бы выглядела после пластики (Фото)
02 Каков Ваш любимый цвет, такой и характер
03 Не только глаза и руки: эксперт определил, что еще нужно защищать от COVID-19
04 Разумков рассказал, почему ВР не поддержала обращение к парламентам мира
05 Всегда в прекрасной форме: Дженнифер Лопес поделилась фото после тренировки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Разумков: В парламенте нет больных COVID-19 народных депутатов
Разумков: В парламенте нет больных COVID-19 народных депутатов
Тимошенко озвучила пять причин кризиса в энергетике Украины
Тимошенко озвучила пять причин кризиса в энергетике Украины
В Италии продолжает снижаться смертность от коронавируса
В Италии продолжает снижаться смертность от коронавируса
Продукты поддерживающие сердце
Продукты поддерживающие сердце
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь