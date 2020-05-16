Не только глаза и руки: эксперт определил, что еще нужно защищать от COVID-19

Новости шоу бизнеса:Британский эксперт предложил защищать от заражения коронавирусом зубы.

Своим мнением поделился профессор Мартин Адди из Бристольского университета, пишет The Sun.

По замечанию стоматолога, зубная паста содержит те же компоненты, что и средства для рук, поэтому служит барьером для проникновения вируса в течение трех-пяти часов. Он утверждает: двухминутная чистка полости рта перед выходом на улицу - важная мера профилактики в условиях эпидемии.

"Нам рассказывают о важности мытья рук для защиты от коронавируса, - отмечает Мартин Адди. - Удивительно, что никто не подчеркнул важность гигиены полости рта".

Мартин Адди советует чистить зубы перед походом в магазин. Особое внимание зубам следует уделять пожилым людям, поскольку они в группе риска. Эксперт подчеркивает: не нужно полоскать ротовую полость после чистки зубов, это позволит получить максимальный профилактический эффект.

"Антимикробное действие зубной пасты длится в течение нескольких часов, что уменьшает вирусную "нагрузку" в слюне и сдерживает действия вирусов, попадающих в ротовую полость", - отмечает Мартин Адди.