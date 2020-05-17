Распространение COVID-19 можно предотвратить полосканием рта

Новости шоу бизнеса:Промывание полости рта может помочь предотвратить передачу вируса.

Британские исследователи предполагают, что полоскание ротовой полости может предотвратить распространение бактерий коронавируса.

Об этом сообщает Newsmax.

"Новое исследование выявило, что промывание полости рта может помочь предотвратить передачу вируса, вызывающего болезнь COVID-19", - говорится в сообщении.

Исследователи из Британии утверждают, что в предыдущих исследованиях коронавирусов, которые имеют такую же внешнюю структуру, как новый коронавирус SARS-CoV-2, химические вещества для полоскания рта обладали способностью разрушать мембраны на поверхности вируса, чтобы бактерии не могли прикрепляться к человеческим клеткам.

Исследователи заявили, что их исследование показывает, что промывание ротовой полости может нарушить "оболочку" вируса, не давая ему размножаться во рту и горле.

Однако главный автор исследования, профессор Кардиффского университета Валери О'Доннелл, считает, что метод промывания рта не проверено на новом коронавирусе и предостерегает, что люди должны продолжать предпринимать профилактические меры, такие как частое мытье рук и соблюдение социальной дистанции.

Напоминаем, по состоянию на 22-00 в мире зафиксированы 4 686 682 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

В целом в мире на протяжении пандемии болезни уже умер 310 801 человек.