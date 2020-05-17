Алоэ вера для кожи лица и волос: польза, лечебные свойства

Новости шоу бизнеса:Алоэ вера – одно из самых удивительных растений: и в медицине, и в косметологии его используют не первое столетие.

Когда-то считавшееся в нашей стране экзотическим растение Алоэ Вера приобретает всё большее количество поклонников. Это вполне понятно, если учесть, как много плюсов оно дарит нашей внешности.

Лечение прыщей. Медицинские свойства Алоэ Вера помогают избавить кожу от воспалительных процессов и прыщей. Нанесите некоторое количество геля алоэ вера на кожу, предварительно смешав его с измельченными грецкими орехами и мёдом. Это чудодейственная маска для лица.

Помогает при сухой коже. Гель Алоэ Вера содержит увлажняющие компоненты, которые делают это растение очень ценным ингредиентом в продуктах по уходу за кожей. Смешайте некоторое количество геля с щепоткой куркумы, чайной ложкой меда, ложкой молока и несколькими каплями розовой воды. Наносите на кожу и оставьте на 20 минут, чтобы получить желаемые результаты.

Отшелушивающий скраб для тела. Полчашки свежего геля Алоэ Вера смешайте с чашкой сахара и двумя чайными столовыми ложками лимонного сока. Теперь размешайте эти ингредиенты для создания комбинации, которую можно использовать в качестве скраба для тела. Сахар помогает отшелушивать кожу.

Борется с высыпаниями на коже. Алоэ Вера ускоряет процесс заживления кожи, страдающей от высыпаний из-за сухости и раздражения. Гель обладает охлаждающим и противовоспалительным действием. Создайте пасту из некоторого количества геля алоэ вера, огуречного сока, йогурта и розовой воды. Наносите на тело на 20 минут, а затем смывайте теплой водой.

Защищает волосы от выпадения. Алоэ Вера содержит протеолитические ферменты, которые восстанавливают мертвые клетки кожи головы. Также это превосходный кондиционер, после которого волосы выглядят гладкими и шелковистыми. Смешайте три чайных ложки геля Алоэ Вера с двумя чайными ложками йогурта, ложкой меда и ложкой оливкового масла. Наносите эту микстуру на волосы и смываете через 30-60 минут.