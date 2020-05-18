Специи и травы для эффективного похудения

1 Анис Уникальные питательные свойства этой специи были оценены по достоинству еще в Древнем Египте и Древней Греции. Анис, обладающий терпким запахом, использовался для борьбы с чувством голода у рабов, которым приходилось выполнять тяжелую физическую работу. Употребляли анис и в Древней Руси, однако широкое распространение в нашей стране он получил только в XIX веке. В качестве пряности в кулинарии используют преимущественно плоды аниса, которые обладают освежающим свойством и сладковатым вкусом. Анис оказывает стимулирующее действие на моторную и секреторную функцию желудочно-кишечного тракта, обладает отхаркивающими и дезинфицирующими свойствами. Особенно полезен тем, что улучшает пищеварение, увеличивает выделение желудочного сока и мочеотделение, что благоприятно влияет на процесс похудения.

2 Орегано Орегано по праву считается самой популярной травой итальянской кухни. Причина тому не только его интересный вкус. Орегано обладает прекрасными антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Эта специя является хорошим помощником в борьбе с лишним весом в первую очередь потому, что улучшает пищеварение и усвоение пищи. Кроме того, эта специя является действенным профилактическим средством в борьбе с раком. Подтверждением тому являются недавние исследования американских ученых, установившие непосредственную связь между элементом карвакролом, содержащимся в орегано, и препаратами для лечения раковых заболеваний. Орегано главным образом подходит для мясных блюд, потому что усиливает вкус и аромат.

3 Имбирь Раньше имбирь называли "панацеей от всех болезней". И действительно, эта специя содержит в себе практически все необходимые аминокислоты. Помогает имбирь и тем, кто мечтает похудеть. Недавние исследования показали, что имбирь эффективно снимает мышечную боль, возникающую после интенсивных тренировок. Поэтому спортсменам и просто тем, кто следит за фигурой и занимается спортом, советуют добавлять имбирь в смузи и энергетические коктейли. Имбирь также подавляет боли в желудке, успокаивает тошноту, стимулирует работу мозга. А приятный запах этой пряности выступает лекарством от утомляемости, апатии, вялости. Свежий имбирь используется в блюдах азиатской кухни, а молотый – в сладкой выпечке. Важный момент: если добавить имбирь в начале приготовления блюда, вкус и аромат будут сильнее.

4 Корица Корица представляет собой ароматическую кору вечнозеленого дерева, родиной которого является Шри-Ланка. Она обладает одним из крупнейших запасов антиоксидантов. В магазинах ее можно встретить либо в виде небольших палочек, либо молотую. Корица помогает существенно ускорить обмен веществ. Кроме того, она стабилизирует уровень сахара в крови, скачки которого отвечают за появление повышенного аппетита. Американские ученые провели исследование, в результате которого было установлено, что в корице содержатся особые вещества, снижающие способность жировых клеток аккумулировать жир. Именно корица приходит на помощь сладкоежкам и подавляет тягу к вкусным лакомствам, а также создает ощущение сытости. Запах корицы также способствует развитию внимания и памяти. Эту пряность можно добавлять в кофе, утреннюю овсянку, фруктовые салаты.

5 Куркума Куркума – это основной ингредиент индийского карри. Да-да, та самая знаменитая ярко-желтая специя. Будучи прекрасным натуральным антибиотиком, она придает любому блюду изысканные солнечные нотки. Куркума очищает кровь, укрепляет желудок. Ученые установили, что эта пряность способна снижать плотность жировых тканей организма, препятствует отложению жиров и улучшает метаболизм, тем самым, способствуя снижению веса. Кроме того, куркума богата энзимами. Эти ферменты укрепляют иммунитет и помогают организму бороться с инфекциями. Куркуму добавляют в блюда из риса, к овощам и супам, соусам, молочным напиткам.

6 Перец чили Перцом чили называют красный острый стручковый перец. Слово "чили" в названии происходит из ацтекского языка и не имеет прямого отношения к стране Чили или степени остроты этой специи. На протяжении многих тысячелетий перец чили широко использовался индейскими племенами, а после экспедиций Христофора Колумба и открытия Нового Света перец чили появился и в Европе. При употреблении перца чили в пищу повышается иммунитет. Кроме того, в мозг передаются особые сигналы, которые стимулируют выброс эндорфинов, тем самым обеспечивая эмоциональный подъем и легкость. Поможет перец чили и худеющим. Капсаицин, вещество, которое содержится в нем, способствует сжиганию жира и активирует процессы окисления. В небольших количествах перец чили способен подавлять аппетит и ускорять обменные процессы в организме. Интересен тот факт, что зачастую эту пряность используют в процессе изготовления антицеллюлитных препаратов. Действует перец чили следующим образом: вызывает прилив крови к проблемным зонам и стимулирует распад жировых клеток.

7 Ваниль В древности ваниль использовалась в качестве денег. Ацтеки, например, собирали налоги ванильными стручками. Со временем уникальная ценность этой пряности подтвердилась, но изменилось ее качественное содержание. Стало известно о полезных и целебных свойствах ванили, которые стали стимулом к использованию этой пряности в кулинарии и медицине. Ваниль настоятельно рекомендуется тем, кто страдает от шоколадной зависимости. Приятный и мягкий вкус ванили благотворно влияет на мозг и синтез гормонов, стимулирующих аппетит, и создает ощущение быстрого насыщения. Кроме того, эта пряность снимает стресс и тревогу. Ваниль активно используется в приготовлении элитных кондитерских изделий: шоколада, суфле, муссов, тортов. Ее можно добавлять в кофейные напитки, творог, пудинги, ореховые печенья.