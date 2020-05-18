Вместе они сильнее: какие сочетания продуктов более полезные

Новости шоу бизнеса:Некоторые продукты более полезны для здоровья в сочетаниях, чем поодиночке,

Эксперты назвали такие сочетания продуктов, которые делают их более полезными для человеческого организма. Так, например, зерновые и хлеб он советует употреблять вместе с молоком.

По их словам, съедаемые самостоятельно хлеб и каши дают организма мало аминокислоты лизина, тогда как молоко содержит его в достаточном количестве. Лизин помогает телу синтезировать "белок молодости" коллаген, способствует нормализации уровня холестерина, улучшает усвоение кальция.

"Молоко компенсирует еще недостаток витамина В2 и витамина D. Крупа обеспечивает отсутствующими в животной пище, но важными для здоровья растительными волокнами", - рассказали эксперты.

Другой вариант полезного сочетания продуктов – это каши и макаронные изделия вместе с источниками белка. Пример: гречка с рыбой, мясом, грибами.

Помимо того, эксперт рекомендует сочетания зерновых продуктов с горохом, бобовых с кукурузой: организмом из них лучше усваиваются аминокислоты.

Сочетание овощей желтого или красного цвета с жирами также делают растительные продукты более полезными. Поэтому морковь или помидоры следует употреблять с растительным маслом или сметаной: это повышает концентрацию антиоксидантных веществ, которые усваиваются системой пищеварения.