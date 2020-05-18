С ними кожа будет моложе и свежее: какие продукты стоит добавить в рацион

Новости шоу бизнеса:Добиться свежей, здоровой и сияющей кожи можно, употребляя в пищу шоколад, орехи и семена.

Самый сильный эффект улучшения состояния кожи дают продукты, насыщенные антиоксидантами – веществами, защищающими клетки от свободных радикалов, которые вызывают их повреждения, тем самым ускоряя старение. Благодаря таким продуктам она может начать выглядеть более здоровой, сияющей.

"Стареющая кожа лишается естественного блеска. Включите эти четыре продукта в свой рацион, – кожа будет выглядеть моложе, свежее", - приводится совет дерматологов в журнале Freundin.

Темный шоколад. Мало кто знает, что он уменьшает потерю влаги в коже. Следствием этого становится улучшение структуры кожи. Рекомендуется употреблять около 30 граммов шоколада, который содержит не менее 70 процентов какао.

Грецкие орехи. За счет высокого содержания омега-3 жирных кислот активизируют синтез коллагена – белка, который улучшает эластичность кожи. Вдобавок их пантотеновая кислота обеспечивает гладкость кожи.

Вишня. Содержит порядка 17 различных антиоксидантов и действительно задерживает старение кожи. По мнению экспертов, нужно ежедневно съедать горсть вишни – свежей, сушеной или мороженой.

Тыквенные семечки. Их употребление поддерживает постоянный уровень коллагена, улучшают эластичность кожи, стимулирует процессы ее клеточного обновления.