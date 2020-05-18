Скачать
Понедельник, 18.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Игральный бизнес в Украине: Арахамия думает, что авторы 3000 правок "отступят"
Игральный бизнес в Украине: Арахамия думает, что авторы 3000 правок "отступят"
В Минздраве дали рекомендации по работе общественного транспорта
В Минздраве дали рекомендации по работе общественного транспорта
Беленюк рассказал о завершении карьеры
Беленюк рассказал о завершении карьеры
Пройдите тест и узнайте, какие перемены ждут Вас в личной жизни
Пройдите тест и узнайте, какие перемены ждут Вас в личной жизни

С ними кожа будет моложе и свежее: какие продукты стоит добавить в рацион

С ними кожа будет моложе и свежее: какие продукты стоит добавить в рацион
21:29 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Добиться свежей, здоровой и сияющей кожи можно, употребляя в пищу шоколад, орехи и семена.

Самый сильный эффект улучшения состояния кожи дают продукты, насыщенные антиоксидантами – веществами, защищающими клетки от свободных радикалов, которые вызывают их повреждения, тем самым ускоряя старение. Благодаря таким продуктам она может начать выглядеть более здоровой, сияющей.

"Стареющая кожа лишается естественного блеска. Включите эти четыре продукта в свой рацион, – кожа будет выглядеть моложе, свежее", - приводится совет дерматологов в журнале Freundin.

Темный шоколад. Мало кто знает, что он уменьшает потерю влаги в коже. Следствием этого становится улучшение структуры кожи. Рекомендуется употреблять около 30 граммов шоколада, который содержит не менее 70 процентов какао.

Грецкие орехи. За счет высокого содержания омега-3 жирных кислот активизируют синтез коллагена – белка, который улучшает эластичность кожи. Вдобавок их пантотеновая кислота обеспечивает гладкость кожи.

Вместе они сильнее: какие сочетания продуктов более полезные

Вишня. Содержит порядка 17 различных антиоксидантов и действительно задерживает старение кожи. По мнению экспертов, нужно ежедневно съедать горсть вишни – свежей, сушеной или мороженой.

Тыквенные семечки. Их употребление поддерживает постоянный уровень коллагена, улучшают эластичность кожи, стимулирует процессы ее клеточного обновления.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Кожа, Продукты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Найден способ определения срока жизни человека
02 Будешь жить долго и счастливо: привычки долгожителей
03 Выберите понравившуюся картинку, чтобы выяснить, что Вы за человек
04 Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)
05 Песня группы ABBA признана лучшей в истории Евровидения (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина, Иран и COVID-19: какие темы обсуждали Помпео с Маасом
Украина, Иран и COVID-19: какие темы обсуждали Помпео с Маасом
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 мая
Противодействие COVID-19: ЕС направил помощь Украине
Противодействие COVID-19: ЕС направил помощь Украине
Майкл Б. Джордан получил главную роль в новом фильме Дэнни Бойла
Майкл Б. Джордан получил главную роль в новом фильме Дэнни Бойла
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь