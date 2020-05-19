Как сузить поры на коже: ТОП 10 простых способов

Многих девушек беспокоят расширенные поры на лице. Однако не все из них эффективные, и, тем более, натуральные.
Кэти Уэллс из Wellness Mama выделяет три простых способа, которые помогут справиться с проблемой.
Маска
Самый главный способ очистки и сужения пор – это маски из натуральных компонентов. Например, из угля, глины или грязей. Использование предварительного распаривания позволит усилить очищающий эффект.
Коллаген и эластин
Другой способ естественного уменьшения пор – улучшение обмена коллагена, эластина в клетках. Для этого можно использовать маски на основе папайи и регулярно отшелушивать кожу. В папайе содержится фермент, моделирующий коллаген и эластин в коже. Предварительное отшелушивание избавит от омертвевших частичек, сделав тон кожи более ровным и сияющим.
Питание
Правильное питание способно повлиять на размер пор за счет поддержания гормонального баланса. В таком случае не будут возникать прыщи и другие проблемы с кожей.