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COVID-19 и пляж: как совмещать

COVID-19 и пляж: как совмещать
17:15 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com

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Даже лежать под приятными лучами нужно на расстоянии не менее полутора метра от других людей. Это верный способ не заразиться воздушно-капельным путем, пишет bustle.com.

Европа уже открывает пляжи для массовых посещений. Летом захотят отдохнуть у водоемов и россияне — если на то не будет запрета. Есть вероятность, что сразу большое количество людей устремится к теплому песочку.

"Дышать свежим воздухом полезно, но только вдали от других людей", — говорит клинический инструктор по медицине и иммунологии в Нью-Йоркском университете имени Лангона Таня Эллиотт. Эксперт дала несколько советов.

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Выберите время, когда пляж не будет переполнен. Например, можно пойти туда рано утром.

Если окажется, что многие пришли в ранние часы, лучше развернитесь и прогуляйтесь в другом месте.

Вычислите день и время, когда на пляже минимум народа. Окунитесь, немножко позагорайте — и отправляйтесь домой. Не стоит брать с собой набор для пикника — иначе застрянете там надолго.

Старайтесь не ходить в общественные пляжные туалеты, не заглядывать в киоски с едой, даже если они открыты.

Не используйте пляж как место встречи с друзьями, которых давно не видели. Отдыхайте компанией в изолированном месте, где минимум посторонних.

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А лучше — продолжайте ограничивать общение. Ослабление карантинного режима не значит, что теперь безопасно. Как можно реже контактируйте с людьми, встречайтесь только при большой надобности.

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Советы, Пляж, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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