Правильное питание до, после и во время физических нагрузок

Новости шоу бизнеса:Чтобы получить максимум пользы от спорта, важно не есть все подряд до и после занятий. Нужно знать, что и когда можно употреблять в пищу, чтобы не набрать лишний вес.

Питание до тренировок

Чтобы быть более выносливым во время тренировки, употребляйте продукты, которые создадут необходимый запас энергии для вашего организма. Стоит обратить внимание на крахмалосодержащие продукты. Отлично подойдут манная крупа, кукуруза, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы или рис.

Не забывайте также про белок и не отказывайте себе в белом мясе курицы или индейки, заваренной овсянке или твороге. Однако будьте внимательны в употреблении этих продуктов: необходимо есть их за 3 часа до занятия спортом, чтобы не страдать от дискомфорта во время самих тренировок.

За полчаса до тренировки

За полчаса до занятий можно съесть продукты, богатые водой. Идеальным вариантом станут огурцы, помидоры, сельдерей, редис или, например, арбуз. Если ваша цель — нарастить мышечную массу, то отдавайте предпочтение фруктам с низким гликемическим индексом. Это могут быть яблоки, груши или клубника.

Что касается напитков, то лучше всего за полчаса до тренировки выпить крепкий кофе без сахара и сливок или же зеленый чай. Благодаря этим напиткам в нашем организме происходит выделение эпинефрина и ноэпинефрина, что, в свою очередь, способствует выделению из клеток жировых запасов. Таким образом, вы теряете именно жир, а не мышечную массу. Ко всему прочему, это благотворно влияет на активность вашей тренировки, так как чувство усталости приходит намного позже.

Самым лучшим источником энергии станет вода. Ее необходимо пить до, после и во время тренировки маленькими глотками по 30-50 миллилитров.

Можно ли есть и пить во время тренировок

Разумеется, во время тренировки ничего есть нельзя. Последний прием пищи должен быть за полчаса до начала занятий. Но во время тренировки необходимо пить воду каждые 20-25 минут. Подержите ее немного во рту, не проглатывайте сразу. Именно так вы сможете утолить жажду лучше.

Не пейте холодную воду, даже если вам очень жарко. Лучше пить воду комнатной температуры. Не ограничивайте себя в употреблении жидкости во время занятий. При обезвоживании наш организм страдает от повышенной нагрузки на сердце.

Что есть после спорта

Сперва восполните дефицит жидкости после тренировки, выпив негазированную воду, съев обезжиренный йогурт или некалорийный фрукт.

Есть после физических упражнений рекомендуется в первые 30-40 минут. Все дело в том, что именно в этот период открывается так называемое послетренировочное или анаболическое окно. В это время организм испытывает острую необходимость восполнения затраченных ресурсов и углеводной энергии. После нагрузок усвояемость белков и углеводов происходит в 4 раза быстрее, а в жир они по причине недостачи откладываться не будут. Ко всему прочему, запасы гликогена в мышцах восстанавливаются только в первые несколько часов после тренировок.

Для обогащения организма углеводами обратите внимание на продукты в жидком виде с низким содержанием гликемического индекса.

Самое главное, не объедайтесь после спорта, оставьте ощущение легкого голода. Филе курицы — наилучшее решение, так как этот тип мяса содержит малое количество жиров. Если же вы не хотите мяса, то замените его 2 яйцами или свежей лососиной. Не отказывайте себе в бобовых продуктах. Их волокна способствуют лучшей работе кишечного тракта.

После тренировки вы можете также себе позволить жиры, но и здесь нужно быть предельно внимательным. Жирность продукции должна быть не больше 15%. Так, вы можете съесть кусочек сыра, порцию натуральных хлопьев с молоком или выпить фруктовый фреш.

Старайтесь избегать продуктов, содержащих кофеин. Он способствует выделению инсулина, что является помехой для перемещения гликогена в мышцы, а также использования белка для восстановления мышечных волокон.

Помните, что во многом спортивный рацион питания зависит от ваших личных целей, интенсивности и типа тренировок.