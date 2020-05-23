Раз и навсегда: ТОП 5 способов преодолеть зависимость от сладкого

1 Снижайте количество сахара постепенно. Полностью отказаться от сахара будет очень сложно, а через пару дней вовсе начнется ломка. Чтобы избавиться от зависимости от сладкого, нужно постепенно отказываться от сахара. Перейдите на сахарозаменители: выбирайте продукты на фруктозе, стевии, кленовом сиропе и так далее. А вместо сахара используйте натуральный мед.

2 Сахар - это привычка. Конфеты с чаем, печеньки в качестве перекусов и торты на праздники - это всего лишь привычка, не более. Постарайтесь изменить схему поведения, чтобы не хвататься за шоколадку при любом удобном случае. Так, например, ассоциируйте сладости с каким-то для себя плохим продуктом. Или подумайте, как вас может обсыпать прыщами после съеденной шоколадки.

3 Снизьте зависимость от сахара с помощью белков. Диетологи рекомендуют употреблять белковую еду при каждом приеме пищи, особенно на завтрак, это ключ к сбалансированному сахару и инсулину в крови и к снижению сахарной тяги. Добавьте в свой рацион орехи, семечки, яйца, рыбу.

4 Высыпайтесь. Запомните, недостаток сна приводит к тому, что организм требует употребление сахара. К тому же сон является лучшим способом для борьбы с перееданием.