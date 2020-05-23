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Раз и навсегда: ТОП 5 способов преодолеть зависимость от сладкого

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Раз и навсегда: ТОП 5 способов преодолеть зависимость от сладкого
03:33 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Сахар - это продукт, который не приносит никакой пользы организму.

  • 1

    Снижайте количество сахара постепенно. Полностью отказаться от сахара будет очень сложно, а через пару дней вовсе начнется ломка. Чтобы избавиться от зависимости от сладкого, нужно постепенно отказываться от сахара.

    Перейдите на сахарозаменители: выбирайте продукты на фруктозе, стевии, кленовом сиропе и так далее. А вместо сахара используйте натуральный мед.

  • 2

    Сахар - это привычка. Конфеты с чаем, печеньки в качестве перекусов и торты на праздники - это всего лишь привычка, не более. Постарайтесь изменить схему поведения, чтобы не хвататься за шоколадку при любом удобном случае.

    Так, например, ассоциируйте сладости с каким-то для себя плохим продуктом. Или подумайте, как вас может обсыпать прыщами после съеденной шоколадки.

  • 3

    Снизьте зависимость от сахара с помощью белков.

    Диетологи рекомендуют употреблять белковую еду при каждом приеме пищи, особенно на завтрак, это ключ к сбалансированному сахару и инсулину в крови и к снижению сахарной тяги. Добавьте в свой рацион орехи, семечки, яйца, рыбу.

  • 4

    Высыпайтесь.

    Запомните, недостаток сна приводит к тому, что организм требует употребление сахара. К тому же сон является лучшим способом для борьбы с перееданием.

  • 5

    Найдите замену сахару.

    Чтобы не сорваться на сладости, диетологи рекомендуют употреблять вместо сахара свежие фрукты или сухофрукты. Так, например, если захотелось скушать печенье, замените его бананом. В качестве перекусов берите с собой не пряники, а финики и курагу.

Продукты с высоким содержанием белка

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Здоровье, Сладость, Зависимость от сладкого, Советы медиков.
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