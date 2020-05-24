Катайтесь и будьте здоровы: польза езды на велосипеде

Новости шоу бизнеса:Езда на велосипеде – это не только отличная возможность поднять себе настроение и получить желаемый заряд бодрости, но и значительная польза для здоровья человека.

Лето – именно та пора года, когда велосипеды становятся более популярны. Но езда на велосипеде – это не только способ развлечься. С его помощью вы сможете похудеть, улучшить общее состояние здоровья, укрепить нервную систему, сохранить зрение и сделать фигуру более привлекательной.

О дополнительных преимуществах велосипеда рассказала известный диетолог Светлана Фус.

"Велосипед – это транспортное средство, тренажерный зал и ваш терапевт. Он укрепляет мышцы, тренирует дыхание, улучшает внешний вид и поднимает настроение. Это отличное профилактическое средство для укрепления здоровья", – написала специалист по питанию в своем Instagram.

Светлана Фус добавила: "Велосипед – один из самых эффективных средств для борьбы с лишним весом. Расходуется 300-500 ккал/ч человеком, весом 70 кг, когда он крутит педали. Катание на велосипеде в течение получаса обеспечит крепким здоровым сном и снимет груз рабочего дня. Стоит только сесть на велосипед. А чтобы не было обезвоживания, берите с собой бутылку воды. Катайтесь и будьте здоровы!".