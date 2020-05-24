Чем мы рискуем, если вовремя не ложимся спать?

Новости шоу бизнеса:Когда мы поздно ложимся спать, то со временем приобретаем лишний вес, ОРВИ, быстрое старение и стресс.

Образ жизни современного человека заставляет его бодрствовать даже в ночное время. Но чем позже мы ложимся спать, тем больше проблем создаем своему организму.

Активнее всего наш мозг отдыхает с 21:00 до 23:00. Привычка ложиться спать после полуночи приводит к умственному истощению, нарушению работы нервной системы, делает человека раздражительным и агрессивным. Со временем такие "полуночники" будут все чаще ощущать слабость и чувствовать себя разбитыми.

Во время сна наш организм избавляется от нервного напряжения, которое накапливается в течение дня. Регулярный недосып может привести к хроническому утомлению: организм постепенно теряет способность к самовосстановлению.

Уже доказано: недосыпая, мы рискуем набрать лишний вес. Нехватка полноценного сна ухудшает процессы обмена в организме, поэтому "совы" набирают вес в два раза быстрее любителей пораньше лечь спать.

Отсутствие восстановления ночью отрицательно сказывается и на иммунитете. Во сне организм "сбрасывает" вредные последствия тяжелых будней: активно работает иммунная система, уничтожая патогенную микрофлору и очищая нас изнутри.

Также, недосып увеличивает риск заболеть ОРВИ и гриппом в три раза.

Красавицы знают, что сон - это один из эффективнейших способов сохранить молодость и свежесть лица. Во сне происходит обновление клеток, ткани организма восстанавливаются быстрее.

Во время продолжительного глубокого сна улучшается ток крови, наши мимические морщины разглаживаются, клетки получают кислород и полезные аминокислоты. Не случайно, хорошо выспавшись, мы видим в зеркале значительно более привлекательное и свежее лицо.

Ложитесь спать до полуночи и уделяйте ночному отдыху не менее 8 часов.