Как и где правильно хранить помидоры?

Новости шоу бизнеса:Вопрос, как хранить помидоры, вроде бы давно решен.

Существует много споров о правильном хранении томатов. Кто-то хранит их в холодильнике, кто-то при комнатной температуре. Исследовательская группа из Геттингенского университета выяснила, есть ли различия во вкусе спелых томатов в зависимости от того, как они хранятся.

В результате, которым они поделились в журнале Frontiers in Plant Science, не было обнаружено заметного отличия. Разнообразие сортов оказало большее значение.

Исследователи из отдела качества растительных продуктов в Геттингенском университете проанализировали вкусовые качества новых сортов томатов, опираясь на сенсорную панель – группу людей, описывающих вкусовые качества продукта. Группа исследовала различия сладости, кислотности и сочности томатов.

Не было обнаружено существенных различий во вкусе между двумя вариантами хранения, если принять во внимание всю цепочку послеуборочной обработки.

"Именно сорт томатов оказывает важное влияние на вкус. Поэтому разработка новых сортов может стать шагом к улучшению вкуса томатов", — отмечает Лариса Кански, ведущий автор исследования.