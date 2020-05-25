Какие продукты необходимо есть для улучшения памяти

Новости шоу бизнеса:Улучшить работу мозга и памяти поможет правильно сбалансированный рацион питания, ведь наш головной мозг очень нуждается в полезных веществах.

Бывают ситуации, когда продуктивность начинает резко падать и вы чувствуете, что не можете сосредоточиться на поставленных задачах. В таких случаях, стоит устроить небольшой отдых и перекусить определенными продуктами.

Если хотите быть бодрыми и энергичными весь день, тогда не пропускайте завтраки. Утренний прием пищи позволяет улучшать работоспособность на 30%. Энергию на весь день подарят злаковые – овсяная каша или злаковые хлопья с фруктами и овощами. Они улучшают работу мозга и помогают противостоять стрессам.

Также пейте обычную воду (без газа) на протяжении дня. Она отвечает за все процессы в нашем организме, а ее дефицит приводит к усталости, приступах голода и раздражительности.

Помимо этого, откажитесь утолять голод на работе быстрыми углеводами (булочки, пирожки и гамбургеры) и быстрорастворимой вермишелью. От них лишь лишние килограммы на боках и обострение гастрита. Из сладостей лучше запастить орехами, сухофруктами, медом, овсяными хлопьями и черным шоколадом.

Для обеденного перекуса используйте блюда из нежирных сортов рыбы и мяса - они дают ощущение сытости на долгое время и повышают скорость реакции. Лучше отдавать предпочтение запеченным блюдам, а жареные жирные котлеты или битки – тяжелы для пищеварения, такая пища вскоре вызовет желание поспать, а не работать.

Брокколи и прочие виды капусты, а также различные салаты обязательно должны быть в вашем меню. Это не только заряд витаминами, но и защита от развития гастрита и язвы желудка.