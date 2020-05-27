Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знать

1 МЕЛАТОНИН Это гормон, естественным образом вырабатываемый организмом, чтобы помочь регулировать циркадный ритм - внутренние часы, которые включают цикл сна-бодрствования. Хотя он обладает мягким снотворным эффектом, его главная роль заключается в восстановлении режима. Если вы сова, страдаете от смены часовых поясов или работаете посменно, мелатонин поможет заснуть в нормальное время, то есть ночью. Его нужно принять за шесть часов до того, как отправиться в постель, чтобы эффект сработал вовремя.

2 МАГНИЙ Исследования доказали связь дефицита этого волшебного минерала с бессонницей, и теперь многие специалисты рекомендуют принимать перед сном пилюли с магнием (в дозировке порядка 1000 мг). Магний обладает расслабляющими свойствами, и недостаток его - обычная проблема, поскольку современные люди предпочитают диету с высоким содержанием сахара, а магний используется в его метаболизме. Поэтому его запас следует пополнять - с помощью добавок или продуктов, богатых этим минералом.

3 ПУСТЫРНИК Эта трава, известная еще древним предкам, обладает более мощными успокоительными и седативными свойствами, чем валериана. Пустырник улучшает сон, снимает тревогу, регулирует сердцебиение и работу пищеварительной системы. Чай из этой травы полезен при невралгии и хронической усталости, и многие натуропаты уверены, что в природе нет средства полезнее для сердца и нервной системы.

4 КОРЕНЬ ВАЛЕРИАНЫ Растение, которое действует очень возбуждающе на кошек, на людей производит неизменно успокаивающий эффект и входит в состав многих снотворных добавок. Настойку или пилюли рекомендуется принимать за полчаса до предполагаемого сна. У валерианы есть способность влиять на выработку серотонина и гаммааминомасляной кислоты (ГАМК), что способствует снижению тревоги, усталости и правильным метаболическим процессам в мозге.

5 ХМЕЛЬ Важнейший компонент любого пива давно изучен на предмет седативного эффекта и веками использовался для лечения проблем со сном. Хмель нередко входит в состав снотворных добавок вместе с корнем валерианы - обычно в соотношении 120 мг экстракта хмеля и 500 мг валерианы. Такая комбинация помогает улучшить сон и уменьшить время, необходимое для засыпания. Имейте в виду, это не значит, что пиво - отличное снотворное. Учеными доказано, что алкоголь нарушает качество сна и со временем способствует его полному расстройству.

6 РОМАШКА Чай, настойка или натуропатические капсулы с ромашкой -очень нежные стимуляторы сна. Другими словами, этот симпатичный цветок вряд ли поможет страдающим хронической бессонницей, но тем, кому просто не спится - от волнения, перенапряжения или любовной лихорадки, - он поможет однозначно: успокоит, расслабит и ускорит засыпание. Отдельное удовольствие для полного релакса: травяная комбинация из ромашки и лаванды в успокаивающей ванне.

7 ВИШНЯ Именно! Речь о самой обычной вишне, близкой родственнице черешни. В нашумевшем исследовании Университета штата Луизиана, предпринятом несколько лет назад, было доказано, что вишня помогает спать дольше - почти на полтора часа в сутки. Вишня обладает большой питательной ценностью, а сок этих ягод является источником как мелатонина, так и триптофана. Стоит отметить, что речь о натуральном вишневом соке, а не суррогате из пакета.