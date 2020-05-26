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Названо самое эффективное средство защиты от вирусов

Названо самое эффективное средство защиты от вирусов
22:08 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Врач назвал эффективное средство для защиты от вирусов.

Врач Александр Мясников написал на своей странице в Instagram, что самой эффективной мерой по индивидуальной защите является соблюдение дистанции.

- Следите за ситуацией, прогнозируйте её. К вам подсели - встаньте и отойдите, не можете уйти - подойдите к окну, не находитесь в помещении с людьми, всегда предпочитайте ждать или встречаться на улице. Не стесняйтесь сделать замечание, если к вам кто-то жмётся, - отметил медик.

Что касается маски, то в помещении она даёт защиту на 20-30% в течение двух часов, а потом сама становится источником заразы. Маски важно носить инфицированным, поскольку в этом случае она задерживает выброс заражённого материала - слюны. Также их должны носить врачи и другой медперсонал, поскольку они находятся на передовой в борьбе с пандемией.

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Перчатки нужны, чтобы защитить руки от раздражения от постоянного мытья и использования антисептиков, считает Мясников. Их, кстати, надо менять после каждого контакта или обрабатывать антисептиком.

- Врач за смену меняет коробку резиновых перчаток. Попробуй раньше выйди в больнице из палаты в коридор в перчатках! Сразу получишь замечание, что разносишь инфекцию! - подчеркнул врач.

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Здоровье, Защита, Вирус, Коронавирус, Covid-19.
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