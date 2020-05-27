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Какие популярные продукты ускоряют старение организма

Какие популярные продукты ускоряют старение организма
09:50 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Некоторая еда приводит организм к стремительному износу.

Среди них — хлебобулочные изделия. Научная группа из испанского Университета Наварры перечислила продукты, которые ускоряют старение. Об этом сообщает La Vanguardia.

Специалисты считают, что пища с высокой степенью обработки ускоряет старение клеток. Например, хлебобулочные изделия и снеки, газированные напитки, различные десерты, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты считаются ультраобработанными.

Такая пища отличается высоким содержанием консервантов и красителей, а также сахара, жира и соли. При этом она бедна витаминами и клетчаткой.

В исследовании указывается, что употребление такой пищи уменьшает концевые участки хромосом — теломеры. Они укорачиваются с возрастом в связи с естественными процессами в организме, однако продукты с высокой степенью обработки ускоряют этот процесс.

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Научный эксперимент был проведен с участием 886 человек в возрасте от 57 до 91 года. Исследователи изучили связь между рационом добровольцев и длиной теломеров. В результате выяснилось, что у людей, которые потребляют более трех порций ультраобработанных продуктов в день, в два раза повышаются шансы укорачивания теломеров.

Ранее врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина перечислила полезные в условиях пандемии продукты. Ими оказались простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески. Шарошкина также отметила, что укроп, петрушка и зеленый лук должны быть включены в ежедневный рацион.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты питания, Старение организма, Советы медиков, Популярные продукты.
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