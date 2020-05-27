Скачать
Среда, 27.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве число заболевших Covid-19 за сутки снизилось вдвое, три человека умерли
В Киеве число заболевших Covid-19 за сутки снизилось вдвое, три человека умерли
Правительство утвердило программу восстановления украинской экономики
Правительство утвердило программу восстановления украинской экономики
Кличко вернули чемпионские пояса
Кличко вернули чемпионские пояса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 мая

Красная смородина: полезные свойства для организма

Красная смородина: полезные свойства для организма
13:43 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Польза красной смородины для здоровья неоценима, ведь эта ягода - кладезь витаминов, ценных веществ и минералов, которые необходимы нашему организму.

В чем же ее особенность?

Сохраняет сердце здоровым

Благодаря высокому уровню калия, красная смородина играет важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы. Также этот элемент помогает вывести лишнюю жидкость из организма, предотвращая отечность и появление мешков под глазами.

Укрепляет иммунитет

Красная смородина поддерживает работу иммунной системы, потому что содержит витамин С, который является натуральным антиоксидантом. Он помогает организму развить устойчивость к инфекционным агентам и устранить канцерогенные свободные радикалы.

Какие популярные продукты ускоряют старение организма

Поддерживает выработку красных кровяных телец

Красная смородина богата железом, которое, как известно, является минералом, необходимым для образования красных кровяных телец. Эритроциты - многочисленный компонент крови, который играет важную роль в транспортировке кислорода и других питательных веществ в различные клетки и органы нашего организма.

Но при этом, красная ягода полезна не для всех и имеет ряд противопоказаний. Медики не рекомендуют смородину людям, у которых диагностирована язва желудка, острый гастрит, гепатит и пониженная свертываемость крови.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Смородина, Красная смородина, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копия отца: в сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга
02 Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знать
03 Новых больных в Украине меньше, чем выздоровевших: ситуация по областям
04 Пройдите этот визуальный тест, чтобы лучше понять свои истинные желания
05 Названо самое эффективное средство защиты от вирусов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве в час пик будут ограничивать вход на некоторые станции метро
В Киеве в час пик будут ограничивать вход в метро
В Киеве приняли решение открыть торгово-развлекательные комплексы
Киев открывает ТРЦ и отели: Кличко назвал дату
Кабмин согласовал назначение председателя Киевской ОГА
Кабмин согласовал назначение председателя Киевской ОГА
Умер украинский поэт и переводчик Моисей Фишбейн
Умер украинский поэт и переводчик Моисей Фишбейн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь