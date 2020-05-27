Красная смородина: полезные свойства для организма

Новости шоу бизнеса:Польза красной смородины для здоровья неоценима, ведь эта ягода - кладезь витаминов, ценных веществ и минералов, которые необходимы нашему организму.

В чем же ее особенность?

Сохраняет сердце здоровым

Благодаря высокому уровню калия, красная смородина играет важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы. Также этот элемент помогает вывести лишнюю жидкость из организма, предотвращая отечность и появление мешков под глазами.

Укрепляет иммунитет

Красная смородина поддерживает работу иммунной системы, потому что содержит витамин С, который является натуральным антиоксидантом. Он помогает организму развить устойчивость к инфекционным агентам и устранить канцерогенные свободные радикалы.

Поддерживает выработку красных кровяных телец

Красная смородина богата железом, которое, как известно, является минералом, необходимым для образования красных кровяных телец. Эритроциты - многочисленный компонент крови, который играет важную роль в транспортировке кислорода и других питательных веществ в различные клетки и органы нашего организма.

Но при этом, красная ягода полезна не для всех и имеет ряд противопоказаний. Медики не рекомендуют смородину людям, у которых диагностирована язва желудка, острый гастрит, гепатит и пониженная свертываемость крови.