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Почему стоит есть авокадо каждый день

Почему стоит есть авокадо каждый день
08:16 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Авокадо богато лютеином – натуральным пищевым соединением со свойствами антиоксидантов, которое связывают с улучшением когнитивных способностей.

Употребление 1 авокадо в день улучшает концентрацию внимания у взрослых людей. Об этом заявили ученые из Иллинойского университета (США).

И хотя преимущества его потребления уже известны у детей и пожилых людей, не было исследований, которые бы изучали влияние на здоровье средневозрастной группы.

"Ранее стало известно, что люди, которые имеют избыточный вес или ожирение подвергаются большему риску ухудшения когнитивных способностей и старческому слабоумию. Поэтому было интересно проверить, смогут ли диетические подходы в питании помочь в этой ситуации, особенно в среднем возрасте", – объясняет Найман Хан, координатор исследования, а также профессор кинезиологии и общественного здравоохранения.

В течение 12 недель ученые предоставляли питание отобранным участникам (84 человека), которые страдали ожирением или избыточным весом. Еда была одинаковой с точки зрения калорий и содержания макронутриентов, но одна группа получала 1 свежее авокадо ежедневно, в то время как у контрольной группы его не было.

Исследователи заметили, что ежедневное употребления авокадо улучшило результаты в одном из когнитивных тестов, а именно способность оставаться сосредоточенными, даже подвергаясь каким-то отвлекающим факторам. Тем не менее в двух других типах тестов улучшений замечено не было.

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"Питательные вещества авокадо своеобразно действуют на мозг, способствуя выполнению конкретной задачи. При этом они могут быть полезнее для каких-то одних когнитивных способностей, чем для других. Также существует вероятность, что при более длительном исследовании или других тестах удастся увидеть другие эффекты", – говорит Хан.

Кроме того, в авокадо содержится высокое количество клетчатки и мононенасыщенных жиров, которые также могли сыграть свою роль в замеченных когнитивных эффектах. Скорее всего, будущие исследования будут основываться на этих питательных веществах или на том, как авокадо влияет на вес, воспаления и потенциальные изменения микробиоты кишечника.

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