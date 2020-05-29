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Меньше стресса: продукты, которые помогут справиться с тревогой

Меньше стресса: продукты, которые помогут справиться с тревогой
08:20 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Специалисты назвали продукты, которые помогут справиться с тревогой.

В текущей пандемичной ситуации испытывать беспокойство и стресс – нормально. Чтобы быстрее справиться с неприятными ощущениями, попробуйте пересмотреть диету и включить в нее эту пятерку продуктов.

Шоколад

Горький шоколад содержит много флавоноидов, которые помогают регулировать настроение и вырабатывать серотонин – гормон счастья.

Лосось

Лосось за счет богатства омега-3 жирными кислотами помогает улучшать настроение. Данные здоровые жиры используются для работы с витамином D и помогают регулировать уровни дофамина и серотонина.

Ромашка

Ромашку часто принимают в качестве успокоительного. Исследования демонстрируют, что она может помочь при тревожности. Все это благодаря противовоспалительному действию.

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Куркума

Эта специя обычно используется в индийской и ближневосточной кухне. В ней присутствует куркумин, известный своим противовоспалительным действием. Он помогает также прийти в норму на фоне повышенной тревожности.

Тыквенные семечки

Тыквенные семечки – отличная закуска, которая помогает снизить тревожность. В составе также присутствует цинк, поддерживающий иммунную систему.

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Питание, Здоровье, Продукты, Польза, Тревога.
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