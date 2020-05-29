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Много питательных веществ и мало калорий: польза спаржи

Много питательных веществ и мало калорий: польза спаржи
09:06 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

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Спаржу можно отнести к числу тех овощей, которые либо любят, либо их сторонятся. "Скорее всего люди, которые не любят спаржу, просто не ели правильно приготовленную. Сезон спаржи непродолжительный — с конца апреля до начала июня. Поэтому пробуйте приготовить ее сейчас. В ней много питательных веществ и мало калорий. Кроме того, она может быть отличным сезонным дополнением ко многим блюдам», — отмечают диетологи. 

Что нужно знать об этом овоще?

Спаржа (многолетняя трава, из корневища которой вырастают наземные стебли. В пищу употребляют молодые побеги. Позже побеги станут несъедобными.

Спаржа бывает трех видов: белая, фиолетовая и зеленая. Цвет зависит от степени зрелости. Белые — это нежные ростки, которые еще не выбились на поверхность и не увидели солнце. Под действием света побеги спаржи становятся фиолетового цвета, а затем быстро зеленеют.

Зеленая спаржа — самая популярная, растет на открытом воздухе. Зеленую спаржу можно замораживать, благодаря чему она будет доступна круглый год. В ней больше, чем в белой, пищевых волокон, витаминов и микроэлементов.

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Чем полезна?

При низкой калорийности, от 20 до 30 ккал на 100 г, спаржа содержит много микро и макроэлементов, биологически активных соединений. В частности, она выделяется по количеству (витамина U): в 100 г — 110% от суточной нормы, витамина С 22%, витамина К 35%, фолиевой кислоты (13%), лютеина и его изомера зеаксантина (11,8%), бета-каротина (9%). А также содержит медь, фосфор, марганец, железо, калий.

Достаточно в спарже фолиевой кислоты, поэтому ее рекомендуют включать в рацион беременным и женщинам, планирующим беременность, поскольку фолиевая кислота поддерживает нормальное развитие плода.

К спарже также следует обратиться из-за наличия аспарагина, органической аминокислоты, которая улучшает работу почек и обладает мочегонным действием. Кроме того, в спарже много пищевых волокон, которые улучшают перистальтику кишечника. Противопоказана спаржа при индивидуальной непереносимости.

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Как приготовить?

Классический способ приготовления — отварная спаржа. Вы также можете приготовить ее на пару или запечь в духовке. Побеги спаржи можно есть сырыми и добавлять в салаты, тушить, готовить на гриле, использовать для приготовления различных супов, а также в виде гарниров к мясу или рыбе.

Чтобы сохранить питательную ценность, лучше готовить спаржу на пару или отваривать в едва подсоленной воде буквально несколько минут. Это сохранит ее цвет, и она будет хрустящей. А чем дольше мы будем готовить, тем мягче станут ее стебли. Хранить спаржу можно в холодильнике до недели.

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Питание, Здоровье, Продукты, Польза, Спаржа.
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