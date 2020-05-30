Дополнение к правильному питанию: самые полезные специи

1 Кориандр Известен также как кинза. Способен значительно ускорять метаболизм. Он незаменим в салатах, его добавляют в супы, мясные и овощные блюда.

2 Кардамон Ученые выяснили, что регулярное употребление кардамона понижает уровень сахара в крови и помогает выводить из организма LDL, или "плохой" холестерин.

3 Куркума Куркума хороша тем, что ускоряет метаболизм практически сразу же после того, как попадает в наш организм. Кроме того, она считается надежным способом избежать набора веса после строгой диеты.

4 Корица Употребление всего четверти чайной ложки корицы ускоряет метаболизм и улучшает способность организма перерабатывать сахар. Кроме того, эта специя помогает пище быстрее усваиваться, повышает уровень энергии и концентрации, что, в свою очередь, помогает сжигать калории. В чайной ложке молотой корицы столько же антиоксидантов, сколько в 150 граммах черники. А по насыщенности полифенолами она превосходит все остальные специи.