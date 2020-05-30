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Дополнение к правильному питанию: самые полезные специи

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Дополнение к правильному питанию: самые полезные специи
02:12 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Кориандр, куркума, кардамон, корица и имбирь способны значительно ускорить обмен веществ и оказать содействие в избавление от излишков веса.

  • 1

    Кориандр

    Известен также как кинза. Способен значительно ускорять метаболизм. Он незаменим в салатах, его добавляют в супы, мясные и овощные блюда.

  • 2

    Кардамон

    Ученые выяснили, что регулярное употребление кардамона понижает уровень сахара в крови и помогает выводить из организма LDL, или "плохой" холестерин.

  • 3

    Куркума

    Куркума хороша тем, что ускоряет метаболизм практически сразу же после того, как попадает в наш организм. Кроме того, она считается надежным способом избежать набора веса после строгой диеты.

  • 4

    Корица

    Употребление всего четверти чайной ложки корицы ускоряет метаболизм и улучшает способность организма перерабатывать сахар. Кроме того, эта специя помогает пище быстрее усваиваться, повышает уровень энергии и концентрации, что, в свою очередь, помогает сжигать калории. В чайной ложке молотой корицы столько же антиоксидантов, сколько в 150 граммах черники. А по насыщенности полифенолами она превосходит все остальные специи.

  • 5

    Имбирь

    Имбирь одинаково эффективен и в свежем, и в высушенном виде: он ускоряет метаболизм, подавляет разбушевавшийся аппетит и крайне полезен для иммунитета. Имбирь содержит большое количество магния, который помогает выводить токсины из организма.

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