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Выходим с карантина правильно: как адаптироваться к полноценной жизни

Выходим с карантина правильно: как адаптироваться к полноценной жизни
17:34 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Психологи говорят - начало карантина было стрессом для всех, но не меньшим потрясением теперь будет возвращение к привычной жизни.

Ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Мария Мельник и Григорий Герман узнали, как пройти этот этап с наименьшими переживаниями.

Пока в правительстве планируют постепенное восстановление социальной жизни, украинцы думают, как восстановить личную. Психолог Дмитрий Попов подчеркивает - выход из карантина, как и его введение - однозначно стрессовый для всех. Это нельзя предотвратить совсем, но вполне возможно минимизировать стресс. И главное здесь - входить в новый ритм жизни постепенно. Если же чувствуете напряжение - дайте мозгу немного отвлечься. Например, умойтесь холодной водой.

"Мозг начинает думать: "Что-то случилось с моим лицом" и тем самым направляет свой ресурс на это, а от стресса мысль уже отошла", - советует психолог.

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Такой же эффект имеет и несколько минут зарядки - 10 приседаний или отжиманий позволят отвлечься и не фиксировать внимание на негативе. Психологи объясняют - карантин изменил наше общество. И даже после его отмены останутся приобретенные и уже закреплены привычки.

"Это все разделило не только Украину, а и весь мир на два лагеря: один - это Святой Марли и мы все умрем, а второй - это все ложь и заговор", - комментирует Дмитрий Попов.

Поэтому психолог советует - стоит воспринимать друг друга такими, как есть, быть терпеливыми и не навязывать собственное мнение другим.

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Здоровье, Психология, Карантин.
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