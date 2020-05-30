Почему дневной сон вреден и бессмыслен

Новости шоу бизнеса:Обед был обильным, вы встали слишком рано и глаза сами начинают закрываться. Поспать часок? Немецкие врачи говорят - нет.

Дневной сон усугубляет трудности с засыпанием. Многие люди "грешат" дневным сном на выходных, а пожилые, когда выходят на пенсию. Немецкий врач и исследователь сна Ганс-Гюнтер Весс советует не делать этого.

"Дневной сон продолжительностью более 30 минут не имеет смысла для взрослых", - говорит немецкий врач. - 70% людей просыпаются усталыми днем".

30 минут

Это работает так: если человек спит более получаса, то снова чувствует вялость, слабость, усталость после пробуждения.

"Требуется много времени для включения в работу", - говорит Весс. - Дневной сон снимает вечернюю сонливость, труднее уснуть вечером. Людям с нарушениями засыпания особенно важна сонливость для хорошего, полноценного ночного отдыха".

Бодрствуйте днем

Трудностей засыпания нет? Дневной сон бывает уместен в редких случаях.

"Есть люди, могущие сделать это без негативного влияния на производительность и заснуть вечером", - объясняет Весс. - У них все равно нет трудностей с засыпанием".

Он советует остальным бодрствовать в полдень. Если спать хочется сильно, то не дольше, чем 30 минут, не позднее 3 часов дня. Правило отличается для детей, объясняет эксперт. Они узнают, когда идут в школу, что могут удовлетворить потребность сна ночью, за один раз.

"Дневной сон полезен, пока они окончательно не войдут в школьный ритм".