Скачать
Понедельник, 01.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В мире продолжают снимать чрезвычайные меры
В мире продолжают снимать чрезвычайные меры
КНР запустила ракету Чанчжэн-2D с двумя спутниками
КНР запустила ракету Чанчжэн-2D с двумя спутниками
Степаненко отреагировал на скандальный эпизод в матче с Динамо
Степаненко отреагировал на скандальный эпизод в матче с Динамо
Астронавты Crew Dragon успешно взошли на борт МКС (Видео)
Астронавты Crew Dragon успешно взошли на борт МКС (Видео)

Как правильно питаться и чувствовать себя на все сто

Смотрите фото (8)
Как правильно питаться и чувствовать себя на все сто
03:12 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Пожалуй, каждая женщина, которая пытается привести в форму свое тело, знает, насколько сложно избавиться от жировых отложений в области живота.

  • 1

    Совет №1: употребляем правильные жиры

    Помните, что не все жиры являются врагами вашей фигуры. Мононенасыщенные жиры, по утверждению многих диетологов, при умеренном употреблении не увеличивают выраженность жировых запасов на талии и животе. А если употреблять эти продукты в сочетании с продуктами, богатыми клетчаткой, то это поможет нормализовать работу кишечника, а также поможет избежать вздутия живота.

    Мононенасыщенные продукты также хороши в профилактике против многочисленных заболеваний. Содержатся они в оливковом масле, орехах, авокадо и темном шоколаде.

  • 2

    Совет №2: не забываем про молочную продукцию

    В молочной продукции содержится необходимый белок, который способствует формированию безжировой массы. Это значит, что калории, которые организм получает из молочной продукции, в животе не скапливаются.

    В молоке содержатся кальций и витамин D, которые играют важную роль в метаболизме жиров, побуждая организм использовать жир в качестве источника энергии. Правда, стоит помнить, что при выборе нужно отдавать предпочтение натуральной маложирной продукции. Лучше всего употреблять по 3 порции молочных продуктов в день.

  • 3

    Совет №3: употребляем продукты из цельного зерна

    Если вы любите хлеб, то вам не надо полностью от него отказываться. Выбирайте продукты из цельного зерна. В них содержится много клетчатки и магния, что способствует урегулированию жирового обмена.

    Рацион, богатый цельными зернами, способствует также улучшению чувствительности к инсулину, что помогает организму более эффективно использовать глюкозу. В результате, уровень глюкозы в крови понижается и сжигается больше жировых отложений.

  • 4

    Совет №4: обращаем внимание на то, что мы пьем

    Скажите «нет» газированным напиткам, пакетированным сокам, сиропам, алкоголю. Сократите употребления кофе до 2 чашек в день. Если вам кажется невозможным жить без кофеина, то альтернативой кофе станет зеленый чай, который благодаря катехину помогает взбодриться.

    Лучший источник энергии — это вода. Пейте как можно больше и чаще. Вода способствует улучшению обмена веществ. Специалисты советуют отдавать предпочтение талой воде. Воду следует заморозить в пластиковой посуде и пить ее после оттаивания в течение дня.

  • 5

    Совет №5: едим меньше, но чаще

    Забудьте про стандартное питание — 3 раза в день, но большими порциями. Лучше питайтесь чаще, сокращая каждый прием пищи. Ваш режим питания должен состоять из 5 приемов. Это поможет вам бороться с чувством голода.

    Самый главный прием пищи — это завтрак, который нужно съесть не позже чем через час после ночного сна. Обмен веществ замедляется в течение ночи, а завтрак повысит его до нормального состояния.

  • 6

    Совет №6: последний раз едим не позднее чем за 3 часа до сна

    Знакомая всем диета, которая заключается в том, чтобы не есть после 18:00, имеет свой эффект, но далеко не позитивный. Она помогает многим похудеть, но в случае срыва вы в короткие сроки набираете сброшенные килограммы, а то и больше. Все дело в том, что при длительном голодании работа нашего обмена веществ замедляется.

    Лучше есть за 3 часа до сна. Таким образом, ваш организм во время сна не будет тратить энергию на пищеварение, да и чувством голода вы страдать не будете. Правда, стоит отказаться от жирной пищи. Вечером лучше всего съесть легкий салат или кисломолочную продукцию.

  • 7

    Совет №7: питание во время тренировок

    Самое лучшее время для тренировок, которые приведут в форму ваш живот и талию, — это утро. Хорошо заниматься натощак, выпив лишь чашку свежего кофе без сахара и сливок. Кофе придаст организму больше сил для занятий и ускорит процесс сжигания жиров.

    Если вы предпочитаете вечерние занятия, то не забывайте о том, что после ужина до занятия спортом должно пройти не меньше 2 часов. 1,5-2 часа после тренировки есть тоже не рекомендуется.

    Именно такой подход поможет организму по максимуму расщеплять уже накопленные жиры.

Комочек смерти: первые признаки тромба в сосудах

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Фигура, Продукты питания, Правильное питание, Стройная фигура, Идеальная талия, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Chery Tiggo 8: в сети появились фото интерьера нового кроссовера
02 Пройдите тест-ассоциацию и узнайте, кем Вы были в прошлой жизни
03 Кучма: Маск победил Россию
04 Платные камеры в СИЗО: Малюська озвучил расценки
05 Исследователи установили вероятную причину "девонского вымирания"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину из Турции вернутся еще 73 украинцев
В Украину из Турции вернутся еще 73 украинцев
В США начнут поэтапное открытие Disneyland
В США начнут поэтапное открытие Disneyland
Предвыборный рейтинг: Байден опережает Трампа на 10 процентов
Предвыборный рейтинг: Байден опережает Трампа на 10 процентов
Chery Tiggo 8: в сети появились фото интерьера нового кроссовера
Chery Tiggo 8: в сети появились фото интерьера нового кроссовера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь