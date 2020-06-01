Как правильно питаться и чувствовать себя на все сто

1 Совет №1: употребляем правильные жиры Помните, что не все жиры являются врагами вашей фигуры. Мононенасыщенные жиры, по утверждению многих диетологов, при умеренном употреблении не увеличивают выраженность жировых запасов на талии и животе. А если употреблять эти продукты в сочетании с продуктами, богатыми клетчаткой, то это поможет нормализовать работу кишечника, а также поможет избежать вздутия живота. Мононенасыщенные продукты также хороши в профилактике против многочисленных заболеваний. Содержатся они в оливковом масле, орехах, авокадо и темном шоколаде.

2 Совет №2: не забываем про молочную продукцию В молочной продукции содержится необходимый белок, который способствует формированию безжировой массы. Это значит, что калории, которые организм получает из молочной продукции, в животе не скапливаются. В молоке содержатся кальций и витамин D, которые играют важную роль в метаболизме жиров, побуждая организм использовать жир в качестве источника энергии. Правда, стоит помнить, что при выборе нужно отдавать предпочтение натуральной маложирной продукции. Лучше всего употреблять по 3 порции молочных продуктов в день.

3 Совет №3: употребляем продукты из цельного зерна Если вы любите хлеб, то вам не надо полностью от него отказываться. Выбирайте продукты из цельного зерна. В них содержится много клетчатки и магния, что способствует урегулированию жирового обмена. Рацион, богатый цельными зернами, способствует также улучшению чувствительности к инсулину, что помогает организму более эффективно использовать глюкозу. В результате, уровень глюкозы в крови понижается и сжигается больше жировых отложений.

4 Совет №4: обращаем внимание на то, что мы пьем Скажите «нет» газированным напиткам, пакетированным сокам, сиропам, алкоголю. Сократите употребления кофе до 2 чашек в день. Если вам кажется невозможным жить без кофеина, то альтернативой кофе станет зеленый чай, который благодаря катехину помогает взбодриться. Лучший источник энергии — это вода. Пейте как можно больше и чаще. Вода способствует улучшению обмена веществ. Специалисты советуют отдавать предпочтение талой воде. Воду следует заморозить в пластиковой посуде и пить ее после оттаивания в течение дня.

5 Совет №5: едим меньше, но чаще Забудьте про стандартное питание — 3 раза в день, но большими порциями. Лучше питайтесь чаще, сокращая каждый прием пищи. Ваш режим питания должен состоять из 5 приемов. Это поможет вам бороться с чувством голода. Самый главный прием пищи — это завтрак, который нужно съесть не позже чем через час после ночного сна. Обмен веществ замедляется в течение ночи, а завтрак повысит его до нормального состояния.

6 Совет №6: последний раз едим не позднее чем за 3 часа до сна Знакомая всем диета, которая заключается в том, чтобы не есть после 18:00, имеет свой эффект, но далеко не позитивный. Она помогает многим похудеть, но в случае срыва вы в короткие сроки набираете сброшенные килограммы, а то и больше. Все дело в том, что при длительном голодании работа нашего обмена веществ замедляется. Лучше есть за 3 часа до сна. Таким образом, ваш организм во время сна не будет тратить энергию на пищеварение, да и чувством голода вы страдать не будете. Правда, стоит отказаться от жирной пищи. Вечером лучше всего съесть легкий салат или кисломолочную продукцию.